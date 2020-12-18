【廣編】2020最魔幻絢麗的「冰雪奇緣夢幻特展」盛大開幕　12/19開啟一段華麗的魔法冒險

▲《冰雪奇緣夢幻特展》12月19日起在新光三越A11六樓信義劇場盛大登場。



圖、文／冰雪奇緣特展提供

《冰雪奇緣夢幻特展》12月19日起在新光三越A11六樓信義劇場盛大登場。今日在同場地舉辦開幕活動，搶先揭開「冰雪奇緣」的神秘面紗。

走進《冰雪奇緣夢幻特展》，便可在經典角色的指引下，穿越「冰雪森林」、「巨石陣」、「魔法森林」、「黑海」的魔幻場景，和「艾莎、安娜」一起經歷內心的掙扎和成長，彷彿走進電影，親身經歷一段魔法冒險。

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展場內除了有真人比例的「艾莎、安娜、雪寶和阿克」外，還有兩個重量級巨星，巨型雪怪（棉花糖）、土巨人，透過高科技的體感互動，得以在「冰雪溜滑梯」及「互動球池」召喚經典角色。展覽的最後，還能化身畫匠創作獨一無二的畫作，或將精美的周邊商品帶回家。

主辦單位代表黃文德董事長表示：「這個展覽不單是還原場景，更是替小朋友實現心中夢想。」本特展主要贊助中國信託商業銀行為回饋客戶，提供刷中信卡現場購買全票及優待票享定價9折優惠、購買特展商品享定價95折優惠，現場購票還可再享最高20%紅利點數折抵（每100點折抵8元）。

《冰雪奇緣夢幻特展》由台灣華特迪士尼公司授權，野獸國、時藝、INCEPTION啟藝、遠雄創藝共同主辦，中國信託主要贊助、泰山企業共同贊助展出，即日起至明年三月一日，於新光三越台北信義新天地A11館6樓信義劇場展出。展期橫跨歲末、寒假及農曆春節，既然不能出國，不妨來到冰雪奇緣的魔法世界，全家大小一起體驗「艾莎」和「安娜」的獨特魅力吧！