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南韓又申遺成功！佛教「燃燈會」成非物質文化遺產　強調和解包容

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▲▼南韓將「燃燈會」向聯合國教科文組織申遺成功。（圖／達志影像）

▲南韓將「燃燈會」向聯合國教科文組織申遺成功。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓用於慶祝佛陀誕辰的傳統燈節「燃燈會」（연등회，Lantern Lighting Festival in the Republic of Korea），於昨（16）日經過聯合國教科文組織宣布，正式登記為「非物質文化遺產」，成為南韓在民俗、文化、信仰、傳統、知識、語言等領域上第21項向聯合國申遺成功的人類無形文化遺產。

根據《韓聯社》報導，聯合國教科文組織轄下的非物質文化遺產政府監委員會（IGC）於16日召開第15屆線上視訊會議，正式通過南韓政府的申請。委員會表示，「隨著時代變遷，燃燈會以包容性超越國籍、人種、宗教、障礙的界線，展現了文化多元性，並打破社會界線的藩籬，在分享喜悅、克服危機上扮演重要角色。」

▲▼南韓將「燃燈會」向聯合國教科文組織申遺成功。（圖／達志影像）

▲「燃燈會」起源於統一新羅時代。（圖／達志影像）

南韓政府2018年3月向聯合國教科文組織遞出申請書，欲將燃燈會登記為非物質文化遺產。而早於2012年，南韓政府便將燃燈會指定為國家指定文化財第122號。

燃燈會起源於陰曆4月8日釋迦牟尼生日，是韓半島（朝鮮半島）用於慶祝佛陀誕辰的傳統慶典，其宗旨為以真理之光照耀世界，並打造沒有歧視、物產豐饒的世界。

燃燈會最早起源於統一新羅時代。根據《三國史記》，新羅景文王6年（西元866年）、真聖女王4年（890年），有記錄指出人們曾到皇龍寺看燃燈，此後傳統習俗得以延續至今。

▲▼南韓文化財廳長鄭在淑(左)表示，燃燈會強調相互理解與和睦相處之精神。（圖／達志影像）

▲南韓文化財廳長鄭在淑(左)表示，燃燈會強調相互理解與和睦相處之精神。（圖／達志影像）

燃燈會法會與遊行隊伍雖起源於佛教活動，但至今在南韓已演變成任何人都可以參與的春節傳統慶典。人們用竹子、韓紙製作並彩繪燃燈，點綴寺廟與街道，同時進行遊街活動。

據悉，南韓於2011年將宗廟祭禮與祭禮樂向聯合國教科文組織申遺成功後，先後將盤索里、江陵端午祭、強羌水越來、男寺黨、靈山齋、濟州零登巫術、處容舞、朝鮮時代歌曲、大木匠、鷹獵、傳統武術跆跟、走繩、韓山苧麻編織、阿里郎、醃製泡菜文化、農樂、拔河、濟州海女文化、韓式傳統摔角、燃燈會等21個項目申遺成功。

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