南韓又申遺成功！佛教「燃燈會」成非物質文化遺產　強調和解包容

▲南韓將「燃燈會」向聯合國教科文組織申遺成功。(圖/達志影像)

記者羅翊宬/編譯

南韓用於慶祝佛陀誕辰的傳統燈節「燃燈會」(연등회,Lantern Lighting Festival in the Republic of Korea),於昨(16)日經過聯合國教科文組織宣布,正式登記為「非物質文化遺產」,成為南韓在民俗、文化、信仰、傳統、知識、語言等領域上第21項向聯合國申遺成功的人類無形文化遺產。

根據《韓聯社》報導,聯合國教科文組織轄下的非物質文化遺產政府監委員會(IGC)於16日召開第15屆線上視訊會議,正式通過南韓政府的申請。委員會表示,「隨著時代變遷,燃燈會以包容性超越國籍、人種、宗教、障礙的界線,展現了文化多元性,並打破社會界線的藩籬,在分享喜悅、克服危機上扮演重要角色。」

▲「燃燈會」起源於統一新羅時代。(圖/達志影像)

南韓政府2018年3月向聯合國教科文組織遞出申請書,欲將燃燈會登記為非物質文化遺產。而早於2012年,南韓政府便將燃燈會指定為國家指定文化財第122號。

燃燈會起源於陰曆4月8日釋迦牟尼生日,是韓半島(朝鮮半島)用於慶祝佛陀誕辰的傳統慶典,其宗旨為以真理之光照耀世界,並打造沒有歧視、物產豐饒的世界。

燃燈會最早起源於統一新羅時代。根據《三國史記》,新羅景文王6年(西元866年)、真聖女王4年(890年),有記錄指出人們曾到皇龍寺看燃燈,此後傳統習俗得以延續至今。

▲南韓文化財廳長鄭在淑(左)表示,燃燈會強調相互理解與和睦相處之精神。(圖/達志影像)

燃燈會法會與遊行隊伍雖起源於佛教活動,但至今在南韓已演變成任何人都可以參與的春節傳統慶典。人們用竹子、韓紙製作並彩繪燃燈,點綴寺廟與街道,同時進行遊街活動。

據悉,南韓於2011年將宗廟祭禮與祭禮樂向聯合國教科文組織申遺成功後,先後將盤索里、江陵端午祭、強羌水越來、男寺黨、靈山齋、濟州零登巫術、處容舞、朝鮮時代歌曲、大木匠、鷹獵、傳統武術跆跟、走繩、韓山苧麻編織、阿里郎、醃製泡菜文化、農樂、拔河、濟州海女文化、韓式傳統摔角、燃燈會等21個項目申遺成功。

