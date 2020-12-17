快訊／華城殺人第8案尹某獲判「無罪」！坐20年牢...隔32年洗冤

▲時隔32年，尹城汝在華城連續殺人案中獲判「無罪」。（圖／翻攝自일요신문）

記者羅翊宬／綜合外電報導

震驚南韓社會、遲至34年後才宣告結案的「華城連續性侵殺人案」，其中第8起案件的死者為14歲的朴姓少女，而年僅22歲的青年尹城汝（윤성여，音譯）被警方判定為模仿犯罪的嫌疑人、慘遭逮捕，事後在嚴刑逼供下被迫承認犯案，為此入獄20年。隨著物證驗出李春在的DNA，他向法院提出重審訴訟，今（17）日獲判無罪。

根據《韓聯社》、《News1》報導，水原地方法院刑事12部部長法官朴正濟（박정제）於當地時間17日下午1時30分開始朗讀判決文，認定主張坐了20年冤獄的尹城汝在華城第8案為無罪。

時隔32年，尹城汝終於洗清冤屈！

透過法庭聆訊上的各方證詞與調查，尹城汝當年在警方毆打、虐待下被迫坦承犯案的真相才終於水落石出。而在重新偵查後發現，當年做為判定尹某犯案證據的國立科學搜查研究院的鑑定報告竟然是偽造。

華城第8起案件發生於1988年9月16日上午6時30分，當時華城郡台安邑14歲少女朴相熙（박상희）被母親發現死於住處房內，其死因為勒斃、且體內被發現有性侵痕跡，事後少女性器官殘留的體毛上被驗出殘留汰元素，警方判定為附近焊接工人所犯案，於隔年逮捕尹城汝，尹某為此服刑20年，於2009年假釋出獄。

直到近年物證上偵測出李春在的DNA，才使李春在全盤托出，並在今年11月出席聆訊時向尹城汝道歉，法院才同意重審第8起案件。

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