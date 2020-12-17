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投保中心勝訴！　北院：大同公司應解除林郭文艷董事職務

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▲大同董座林郭文艷北院出庭華映財報不實案 。（圖／記者羅志華攝）

▲大同董座前林郭文艷因6月股東會爭議，遭投保中心提告解任董事，北院17日判投保中心勝訴 。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

大同前董座林郭文艷在6月30日股東會上，以部分股東涉及陸資為由，不讓他們行使投票權引發爭議，投保中心認為她嚴重影響股東權益，提告解除董事，北院17日判投保中心勝訴，大同公司應解除林郭文艷董事職務。

投保中心認為，林郭文艷逕自，以鄭文逸、欣同投顧、新大同投顧等市場派股東涉及陸資為由，認定他們10%股份無效、不得行使股東權，又以羅德投資、三雅投資等股東違反併購法，刪除部分股東已完成的電子投票，嚴重違反法令章程，請求解除林郭文艷董事職務。

大同認為，部分股東疑有陸資背景，讓他們介入股東會，可能會讓大同承辦國家業務的機密流出、影響國安，林郭文艷是為保全公司及國家利益，才宣布限制部分股東的權利。

法院認為，股東是否為陸資，應由金管會、經濟部來認定，林郭文艷雖是股東會主席，但也無法因認定誰是陸資就自行處分，刪除股東表決權的行為顯然違法，尤其大同因6月股東會爭議，導致股票自7月2日，就被列為全額交割股
、大同也被限制不得自辦股務，嚴重影響大同商譽，顯然已不適任董事，尤其林郭文艷本件的做法，再次凸顯了台灣股東會的亂象，若這樣還能繼續擔任董事，可能會造成其他經營者效仿，應依法解任。

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大同股東會解任董事投保中心

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