疫情反彈？／中俄邊境新增2例　專家：曾有疫情「冬季復發機率大」

▲大陸專家提醒，「曾發生過疫情的地方，冬季反彈機率比較大。」（圖／翻攝 央視《新聞1+1》）

記者任以芳／綜合報導

大陸進入12月份以來，接連發生6個城市，先後出現本土確診和無症狀感染者。其中黑龍江中俄邊境綏芬河上半年才爆發邊境疫情，是否代表大陸本土疫情出現反彈？對此，大陸流行病專家吳尊友呼籲，「發生過疫情地方，冬季再次發生機率較大，不能掉以輕心。」

央視《新聞1+1》節目14日連線採訪大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友，如何看待12月份以來6地出現疫情，像是新疆吐魯番市、內蒙古滿洲里市、黑龍江省東寧市、綏芬河市。

針對上述情況，吳尊友首先特別提醒，「曾經發生過疫情的地方，在冬季再次發生疫情的概率比其他地方會大。」但這並不是說其他地方就不會發生疫情，所有涉及到境外人、物進入的地方，都有可能發生疫情。

▲黑龍江綏芬河市屬於中俄邊境，近日又發生兩例病例。（圖／路透社）

吳尊友強調，「冬季是呼吸道傳染病屬於高發季節。新冠肺炎作為呼吸道傳染病出現小幅度的反彈，符合呼吸道傳染病流行的特徵」。另一方面，入冬以後，境外絕大多數國家出現了新冠肺炎疫情的大幅度上升，感染的人數和污染的物品再增加。

擔心外界恐慌，是否疫情開始反彈？吳尊友解釋，近期陸續出現本土或境外耶入病例，大陸內部輸入，防人、防物確實增加不小的壓力。在這樣的全球背景下，目前出現多點零星散發病例，屬於常態化防控當中的一個正常現象。

未來，各地面對疫情是否要採取不同的防控措施？吳尊友表示，最重要是判定疫情是處在最早期。像是上海疫情當時明確判定屬於最早期，所以採取措施更加精准，封閉範圍比較小。

吳尊友進一步舉例，對於一些出現病例疫情規模不是很清楚，同時地域也不大，人口也不多，採取封城對整個社會影響也不大的情況下，可能會考慮封城。所以每一起疫情，每一起應對的策略，各個地方根據不同的情況綜合分析以後來做出決定。