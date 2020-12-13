海軍「太康艦」四度獵殺潛艦？　傳說真相大解密

記者曾俊豪／台北報導

台灣「潛艦國造」計畫正式啟動，預計最快2025年交艦給海軍。資深媒體人老譚近日談到兩岸軍事歷史，海軍過去沒有潛艦時，「太康艦」曾多次參與海戰，戰功卓越，甚至傳出四度獵殺潛艦，但這神話般的功績，卻因為諸多因素，成為一大謎團。

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YouTube軍事節目《譚兵讀武》本週五以「太康艦4度圍獵潛艇制霸台海？ 台灣海軍傳奇故事大破解」為題，探討太康艦的傳奇故事。

資深媒體人老譚指出，1954年12月，也就是舟山大撤退前兩個月，當時報紙突然刊載一則新聞，標題寫著「大陳東南海面 我擊沉俄潛艦」，內容是11月29日凌晨零時左右，太康護航驅逐艦在大陳島東南海域巡弋時，與一艘以敵對態勢接近的艦艇遭遇。

他表示，太康艦沒多久就鎖定潛艦方位，並投出三枚深水炸彈，伴隨三聲巨響，目標便從聲納探測器消失不見，「第二天清晨，太康艦去投擲深水炸彈的水域巡弋，結果在數海里的地方發現三大塊沖漬物在海面漂浮，所以軍方人士認定，這種現象與經過類似過去驅逐艦與潛水艇遭遇的現象，可斷定這是一艘『匪俄』的潛艇。」

▲太康艦獵殺潛艦曾登上媒體版面。（圖／翻攝YT：譚兵讀武）

除了這次奇遇記，太康艦在接下來的幾年，還另有三次類似的經歷，而且「求證手段」也都是人為判定，也就讓「四度獵殺潛艦」的傳說留下想像空間。

至於傳說是真是假，老譚引用1965年新竹香山外海的大獵潛作參考組，認為當時我方派出10多艘船艦圍攻解放軍潛艦，打了100多枚砲彈都沒打沉，「那麼先前太康艦打個3枚深水炸彈就炸沉一艘，打個3枚又炸沉一艘，就真的太魔幻一點。」

他表示，隨著解放軍發展潛艦戰力，台灣也想加強水下軍備，還一度跟義大利民間公司購買雙人潛艦，卻因為諸多問題，僅服役十年就除役，特地成立的海昌部隊也跟著解散。

▲資深媒體人老譚（左）在節目中分享太康艦四度獵殺潛艦的傳說。（圖／翻攝YT：譚兵讀武）



至於台灣自造潛艦是否勢在必行？老譚認為，一部分原因是在不對稱作戰的思維下，潛艇給了很多人希望，「就是認為可以水下伏擊，發射一枚魚雷就可以打沉一切。」

然而，老譚引述中科院副院長的說法，國造潛艦的性能不會超過現在的劍龍級潛艦，唯一的優勢是可以裝備各式魚雷出任務，也就是可與美國售台的18枚MK-48 AT重型魚雷搭配使用。

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