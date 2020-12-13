瞄準下體飛踢！足球場上驚現斷子絕孫腳　冷血裁判僅判一張黃牌

▲除後備球員外，足球比賽中每隊最多只能同時有11名球員參賽。（圖／PEXELS）

記者楊庭蒝／綜合報導

運動員不論年紀與成就，擁有良好的運動家精神與職業道德是是最根本之道！10日在大陸浙江的青少年足球（男子U14組）冠軍賽發生一起誇張的偷襲事件，一名杭州隊的球員在與寧波隊球員爭球的過程中，刻意瞄準飛踢寧波隊球員接近下體的位置，然而裁判在吹停比賽後，僅判犯規球員一張黃牌，引起大陸民眾不滿。

綜合陸媒報導，比賽進入延長賽，寧波隊以1比0的比分領先杭州隊，當時寧波隊16號球員在球場左側控制球的落點，突然杭州隊8號球員刻意助跑飛踢寧波隊16號球員，飛踢位置靠近下腹至下體間，導致他立刻倒地哀嚎。

▲大陸青少年足球賽，杭州隊員刻意犯規。（圖／翻攝自網易視頻）

從杭州隊8號球員的行為舉止來看，完全符合嚴重犯規行為，裁判可直接出示紅牌強迫出場，然而裁判見狀後先是暫停比賽，並出示一張黃牌，只是犯規的杭州隊8號球員原本就有一張黃牌，依照規定兩張黃牌需視為一張紅排，才被請出場外，最後寧波隊仍以1比0獲勝。

據報導，面對如此誇張的犯規行徑，杭州隊的領隊與教練並沒有做出相關的補償措施，甚至連前往醫院探訪都沒有，相關單位更以寧波隊已經獲勝為由，想要息事寧人並不希望寧波隊聲張此事，引起大陸網友一陣譁然。

經過一陣輿論的壓力下，浙江省足球協會才於12日發表聲明，經過錄影畫面判定，該球員違反職業道德，涉事球隊已對該球員做出嚴肅處理。