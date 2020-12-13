　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

瞄準下體飛踢！足球場上驚現斷子絕孫腳　冷血裁判僅判一張黃牌

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

足球示意圖 。（圖／PEXELS）

▲除後備球員外，足球比賽中每隊最多只能同時有11名球員參賽。（圖／PEXELS）

記者楊庭蒝／綜合報導

運動員不論年紀與成就，擁有良好的運動家精神與職業道德是是最根本之道！10日在大陸浙江的青少年足球（男子U14組）冠軍賽發生一起誇張的偷襲事件，一名杭州隊的球員在與寧波隊球員爭球的過程中，刻意瞄準飛踢寧波隊球員接近下體的位置，然而裁判在吹停比賽後，僅判犯規球員一張黃牌，引起大陸民眾不滿。

綜合陸媒報導，比賽進入延長賽，寧波隊以1比0的比分領先杭州隊，當時寧波隊16號球員在球場左側控制球的落點，突然杭州隊8號球員刻意助跑飛踢寧波隊16號球員，飛踢位置靠近下腹至下體間，導致他立刻倒地哀嚎。

▲大陸青少年足球賽，杭州隊員刻意犯規。（圖／翻攝自網易視頻）

▲大陸青少年足球賽，杭州隊員刻意犯規。（圖／翻攝自網易視頻）

從杭州隊8號球員的行為舉止來看，完全符合嚴重犯規行為，裁判可直接出示紅牌強迫出場，然而裁判見狀後先是暫停比賽，並出示一張黃牌，只是犯規的杭州隊8號球員原本就有一張黃牌，依照規定兩張黃牌需視為一張紅排，才被請出場外，最後寧波隊仍以1比0獲勝。

據報導，面對如此誇張的犯規行徑，杭州隊的領隊與教練並沒有做出相關的補償措施，甚至連前往醫院探訪都沒有，相關單位更以寧波隊已經獲勝為由，想要息事寧人並不希望寧波隊聲張此事，引起大陸網友一陣譁然。

經過一陣輿論的壓力下，浙江省足球協會才於12日發表聲明，經過錄影畫面判定，該球員違反職業道德，涉事球隊已對該球員做出嚴肅處理。

ET快訊
新北耶誕城再現「毀滅式人潮」！上帝視角曝　網嚇壞：螞蟻在鑽？
徐乃麟嫁女兒痛哭！牽愛女手給新郎　「交給我才認識5年的男人」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

瞄準下體飛踢！足球場上驚現斷子絕孫腳　冷血裁判僅判一張黃牌

黑龍江東寧緊急封城！戰時管制升級　人員禁止外出

婆婆、媳婦一起「幫公公服務」！為上床順序決裂…12萬人聽原因傻了

山西馬戲團老虎「牙齒全沒了」　失控攻擊馴獸師「被揍也不鬆口」

台灣文創周結合夜經濟　一口氣逛「50個台味攤」

尪、婆婆聽「第二胎還是女兒」…轉頭離開醫院：不值錢！

香港今增69確診　禁飛4國際航空公司阻疫情擴大

難忍霧霾無法呼吸　「這群人」狀告中韓政府

「雙城盃」圍棋賽　台北、上海青年網路連線對弈

阿里巴巴唯一P12算法專家調職　陸媒：進入螞蟻金服

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

中天新聞12日0點正式關台！　時間一到..最後畫面曝光

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

倒垃圾被夾斷3指！婦人痛得哀號　控清潔隊員蓄意傷害怒喊：國賠

剖腹產肚內驚藏「壘球大紗布」6醫護忘拿出...她痛半年見真相

開心接下課竟見女兒和男孩牽手　爸瞬間火大：準備嫁妝還棍棒？

李國超、高欣欣相愛15年結婚了！　家傳戒指套牢：謝謝老天爺把她賜給我

許孟哲「洗屁屁專員」見女兒變娃娃音　評論趙孟姿禮服結巴..求生慾滿分XD

瞄準下體飛踢！足球場上驚現斷子絕孫腳　冷血裁判僅判一張黃牌

黑龍江東寧緊急封城！戰時管制升級　人員禁止外出

婆婆、媳婦一起「幫公公服務」！為上床順序決裂…12萬人聽原因傻了

山西馬戲團老虎「牙齒全沒了」　失控攻擊馴獸師「被揍也不鬆口」

台灣文創周結合夜經濟　一口氣逛「50個台味攤」

尪、婆婆聽「第二胎還是女兒」…轉頭離開醫院：不值錢！

香港今增69確診　禁飛4國際航空公司阻疫情擴大

難忍霧霾無法呼吸　「這群人」狀告中韓政府

「雙城盃」圍棋賽　台北、上海青年網路連線對弈

阿里巴巴唯一P12算法專家調職　陸媒：進入螞蟻金服

泫雅幫他伴舞、2PM送親筆信！　陸男星：我是第一個在JYP培訓的

人妻報仇偷吃夫「潤滑劑加辣椒」！他擠一坨衝進去...結局神展開

最令日本女生心動的「告白台詞」5選　一不小心就答應了

瞄準下體飛踢！足球場上驚現斷子絕孫腳　冷血裁判僅判一張黃牌

超賺！華爾街：輝瑞、莫德納靠新冠肺炎疫苗　明年可賺進9000億

2020桃園國際移民日表揚22個單位　打造新住民友善城市

中職／味全龍擴充教練團　林宗男加入陣容

連3月加班100小時！北市夜班保全腦中風 法院判「職業病」賠127萬

張庭瑚入選職籃練習生！《全明星運動會》一跳爆紅…球隊曝滿分內幕

《精靈寶可夢》變桌角保護套！皮卡丘、妙蛙種子慵懶睡姿佔領辦公桌

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

大陸熱門新聞

巨乳人妻縮胸手術失敗！慘變十級傷殘

婆婆、媳婦一起服侍公公　為上床順序決裂

測試男友真心　她「假裝被綁架」卻先嚇哭

尪、婆婆聽第二胎還是女兒！轉頭離開醫院

黑龍江東寧緊急封城！戰時管制升級

人妻懷胎9個月突死亡！婆婆堅持剖肚取子

尪過世5年　人妻突收詭異包裹

家門遭建公廁　公家機關拒拆

22歲鮮肉「我有愛滋」　出軌人妻一聽痛哭

馬戲團老虎「牙齒全沒了」失控攻擊馴獸師

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

首次見面就上床！女友身分曝光他崩潰

還是女兒！產婦爆哭喊「我是賤貨」

賠償金全給硬幣！他警局數錢到天亮

更多熱門

相關新聞

孫興慜入圍FIFA最佳陣容候選名單

孫興慜入圍FIFA最佳陣容候選名單

來到歲末年終，FIFA公布2020年度最佳陣容的候選名單，共有55人入選這份大名單，而目前效力英超熱刺的孫興慜是榜單上唯一亞洲球員。

球員染頭髮　福州大學女足沒比賽就被判輸

球員染頭髮　福州大學女足沒比賽就被判輸

崇蘭首參賽闖8強　教練覺得太幸運

崇蘭首參賽闖8強　教練覺得太幸運

資深女教頭領軍　南和球衣藏細節

資深女教頭領軍　南和球衣藏細節

高雄陽信展「木蘭軍」足球實力

高雄陽信展「木蘭軍」足球實力

關鍵字：

浙江省足球U14

讀者迴響

發燒話題

交換禮物 川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

仿妝夭后肺腺癌離世！醫曝「4種人很危險」：早期毫無症狀

范冰冰遭捲車底「拖行18公尺」！

房仲無套玩殘！人妻懷孕崩潰　恐怖復仇

新北耶誕城擠爆　毀滅式人潮再現

快訊／緯創印度廠「發生暴動」　2000工人砸毀公司

徐乃麟嫁女兒痛哭！牽愛女手給新郎

蘆洲街頭按喇叭竟召喚出「+9棒棒隊」

【心內話】為愛過勞死

巨型蛛亂入民宅！女和牠生活一年

男友脫口「想吃什麼」張艾亞心寒談分手！

超商上班沒年終？　店員曝10萬起跳：很敢給

手機2天僅賣75支　霸氣女董座臉綠

台南擠滿「藍色喪屍」　車主哀嚎

「國光女神」Una結婚了！高顏值伴娘團曝光

凍死懷孕女友換打賞！網紅下場超慘

更多

最夯影音

更多
中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑

中天新聞12日0點正式關台　蔡衍明親自倒數完「321」一片黑
男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場

男偶像出席頒獎典禮…進場沒位子！ 苦找4分鐘「站著鼓掌」結果黯然離場

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

李艾薇喊蕭敬騰「爸爸」揭暖舉　自爆隔離14天太想家：我都在哭

中天新聞12日0點正式關台！　時間一到..最後畫面曝光

中天新聞12日0點正式關台！　時間一到..最後畫面曝光

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

蘆洲按喇叭竟召喚出「+9棒球隊」見駕駛嚇得闖燈落跑：大哥拍謝

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面