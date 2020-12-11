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2020台灣「熱門APP」排行！冠軍竟是它...打敗Line　下載破730萬

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▲▼Apple,蘋果,iPhone。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果2日公布台灣2020年熱門APP排行榜。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾羿翔／綜合報導

蘋果2日公布台灣2020年熱門APP排行榜，勇奪下載數冠軍的是「全民健保行動快易通｜健康存摺」，在Google商店醫療類別熱門排行榜也勇奪第一。據了解，該款APP在Apple Store 下載量高達308萬次；Google play應用程式商店下載量高達418萬次，預估全年超過730萬次下載量。

從蘋果公布的熱門APP排行榜可看出，全民健保行動快易通擊敗了熊貓外送、LINE、YouTube、蝦皮購物等多款知名APP。健保署發布新聞稿指出，為配合中央政策防治新冠肺炎，並推動口罩實名制2.0之實施，健保快易通APP與跨單位合作，除了介接eMask口罩預購系統平台，也提供前端身分認證服務，方便無法前往藥局排隊購買口罩之民眾進行網路預購口罩，並分流藥局排隊購買口罩之人潮，讓政策得以順利推動，受益全體國民。

▲健保快易通APP居今年app下載冠軍。（圖／翻攝自蘋果網站）

▲健保快易通APP居今年app下載冠軍。（圖／翻攝自蘋果網站）

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健保快易通APP不僅是口罩預購功能的介接平台，其中的「健康存摺」功能，更是提供查詢自身醫療相關資料的資訊平台，方便民眾管理自身的健康。健保署在7月份精進健康存摺功能，新增就醫總覽與就醫歷程查詢功能，涵蓋個人3年內年度就醫次數、部分負擔及使用健保點數等資訊。

▲▼ 。（圖／翻攝自App Store／健保行動快易通）

▲健保快易通APP介面 。（圖／翻攝自App Store／健保行動快易通）
另外健康存摺中的「眷屬管理」功能，可透過本人同意授權代管者進行申請、查閱及下載健康存摺資料，讓民眾在獲得授權後能進一步關心家人的健康，為達到個人資料保護及應用之平衡，也新增「獲授權者—可察看本人健康存摺」之查詢名單及同意區間，以利民眾查詢自己曾經同意授權誰，可進行申請、查閱及下載自己的健康存摺資料。

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