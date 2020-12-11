只有一條薄棉被…年幼5姊弟抱成一團取暖　父入獄前哀求：幫幫我

▲溫男未如期到新北地檢署報到入監，警方依法拘提，但進了溫男的家，眼眶也跟著濕了。（圖／記者陳煥臣攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽一名男子因犯罪需入獄，但他必須照顧妻子跟5名年幼子女，遲遲沒去報到服刑。警方依法拘提，到了男子的家，他難過地說，「我願意入獄，但我是家裡唯一的經濟來源，可不可以幫幫我的妻小…」員警看向屋內，5名孩童僅裹著一條單薄的棉被，必須抱在一起取暖，因此想盡辦法提供協助。

據了解，橫溪派出所警員張嘉倫、簡成堉於8日晚間至三峽區溪東路執行拘提，確認42歲溫男的身分後，準備帶他前往地檢署報到，只見溫男面表情凝重，員警出言關心，「你還好嗎？」溫男表示，自己是家中經濟來源，有5名年幼子女，與妻子需要照料，若他入獄，妻小單靠每月1萬多元補助，繳完房租就沒錢了，實在不知如何是好…

看著孩子們只能裹著一條薄棉被，抱在一起取暖的可憐模樣，又聽聞有孩童對著母親說「媽媽，晚上睡覺好冷哦…」童言童語更令人不捨，張、簡2員便自掏腰包購買白米、營養食品等，於隔天（9日）晚間8時親送至溫男家中，讓一家人能夠在寒冬裡感受到些微溫暖；張、簡二員也將其家庭狀況通報新北市府社會局及協調里長幫忙申請相關補助。

▲溫男的5名子女。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，張員平時便默默關懷轄內弱勢族群，已多次自掏腰包幫助需要的人渡過當下難關而不求回報，他謙虛地說，「當一個警察不只要會抓壞人實現公平正義，在社會基層角落有些更需幫助，能夠即時盡綿薄之力，是件快樂的事」；簡員則剛升格當爸爸，看見天真無邪的小孩受苦更是於心不忍，簡員表示，每個小孩都是父母親的寶貝，希望能讓他們感受社會些許溫暖與關懷。

消息一傳開，又有熱心公益的廠商陳姓董事長捐贈5張毛毯，希望能讓小朋友們有個溫暖的被窩。三峽警分局長許芳毅表示，雖說「捍衛執法尊嚴、嚴正執法」是警察天職，但同仁在依法執法之外，仍能保持人溺己溺的心，並且集眾人之力幫助需要幫助的人，值得嘉許與欽佩！