名醫偷情美女教授！柯南兒親洩鹹濕對話　身分起底爆是媒體紅人

圖、文／鏡週刊

擔任某科大的L姓女教授，日前遭陳姓丈夫指控與中部某大型醫療院所的明星級W姓名醫有染，陳姓丈夫指控妻子與W名醫多次上汽車旅館，對方還傳「等我辦完正事就讓你做到爽翻天」「你的年羹堯真黏」等語給太太，雙方LINE對話極盡鹹濕、曖昧並計劃生子，甚至將孩子暱稱為「小爛爛」，即使2人否認有婚外情，台中地院仍認為侵害告訴人配偶權，判決L女教授及W名醫連帶賠償15萬元，全案可上訴。

陳姓告訴人不甘戴綠帽，他稱妻子與W名醫以研習等名義前往日本北海道、大阪及美國聖地牙哥，更安排單獨出遊，他握有親密照片，可見2人從2008年認識及合作以來，妻子除積極凍卵外，並以戀人方式交往及規劃未來共同生活，且以「爛」及「小爛爛」一詞稱呼未來所計劃生育的小孩。

陳姓丈夫不滿他與妻子交往長達9年，W名醫竟與他太太暗通款曲，2人的line對話還出現「第三不可能，現在正流血」「腳踏兩條船的工作嗎？還是正真的」「誰叫你找個不愛的還生一窩，找到愛的又得生一窩」「下腹很疼，很久沒這麼痛了」等打情罵俏及露骨對話。

這樁偷腥風波鬧很大，連W名醫的元配也懷疑丈夫偷吃，另提訴訟指控W名醫與L女教授在去年12月9日共赴杉林溪溫泉會館幽會外，另分別在同月30日、今年1月13日及1月15日、1月22日前往高檔汽車旅館4次，其中1月22日當天則在汽車旅館被當場查獲，其餘3次則是員警向汽車旅館調閱取得資料，這些證據也成為陳姓丈夫提告的證據之一。

L女教授的學術研究有成，她在法院稱，當時所提的爛爛是卡通娃娃，手機貼圖叫白爛貓，她提凍卵是想要再生小孩，因W男有醫療背景，才跟W討論此事。況且，她與丈夫已在去年底離婚，至於該名醫經常接受媒體採訪，他也否認與L女教授發生婚外情。

本刊調查，W名醫的妻子也對丈夫及L女教授提出妨害家庭告訴，雖然台中地檢署已做出不起訴處分，但雙方仍有其他官司在法院纏訟中，根據院檢調查，原來W名醫妻子當初懷疑丈夫與女教授有染，居然是兒子某天向名醫爸爸借手機，當下好奇看了Line的對話才驚呆，懷疑爸爸可能另結新歡，把對話全轉寄給媽媽，這才意外揭露名醫與女教授的往來不單純。

法院審理時，W名醫的兒子也作證稱，爸爸的手機有鎖，他借了手機要用，爸爸幫他解鎖，他去看了爸爸的Line，覺得不太對，LINE有個傳送對話紀錄功能，他就將裡面的對話傳送到媽媽的電子信箱，當時媽媽不知道他寄檔案給她，事後才打電話告訴媽媽。

法官認為，雖然對話來源是名醫手機，但並非她的妻子教唆兒子非法取得，既然內容為真，又不是強暴或脅迫方式取得，因此，足以成為本案證據。

相關對話內容提到，「我就說，等我辦完正事，就讓你做到爽翻天…你的年羹堯真「黏」、「到底要躺，要上，要咬，躺，上，咬…」、「買2條來穿吧！看能不能就一下，增進情趣、是太謹慎的人生造就不幸福嗎？最近的別離讓我分外想要小爛，如果當年我們不小心，小爛也念小學了吧！」

此外，2人對話還包括「哪能利用非法生寶貝來幫忙解決上個合約、合約無解，年事已高。如果獨自撫養小爛不認祖歸宗，徹底不再見面。至於激情是用來生孩子的！經過這事，我看我要連生孩子的事都興趣缺缺，我就說吧！太晚生根本看不到爛爛長大啦。」

法官認為，雖然陳姓丈夫與L女教授在去年底調解離婚，但至今年1月中才辦理離婚登記，W名醫與L女教授應存在有超過一般朋友或同事交往關係。

本刊調查，挨告的W名醫是心臟領域方面專家，他的臨床專長包括冠心症的心導管冠狀動脈介入手術及高血壓、高血脂、瓣膜性心臟病及心衰竭等診斷和治療，除了臨床經驗豐富外，對病患也非常細心。

此外，W醫生還熱心研究和教學，他還擔任某大學副教授，負責多項臨床教學，就連血管病變也有深入研究，曾在國際學術期刊發表30多篇論文，堪稱中部地區新生代心臟科權威之一。

由於心血管疾病是近年來的國人10大死因，一旦動脈硬化斑塊破裂，破裂處會產生急性血栓而造成心肌梗塞，因此，心血管及心臟問題成為健康保養的重要課題，W醫生也發揮所長，經常被媒體採訪報導，引述他對相關疾病的看法，做為患者注意須知。

此外，近年越來越多因心肌梗塞而發生猝死案例，他也在媒體上提醒民眾要注意生活環境，因為工作壓力愈來愈大，或吃的不健康，原本要發生在年紀比較大的長者身上所出現的疾病，現在已慢慢出現在周遭年輕人身上，由於他的貼心叮嚀，也讓他深受不少病患信賴。



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