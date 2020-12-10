馬英九：高等行政法院「缺乏人權常識」　建議法務部開課訓練

記者羅婉庭／台北報導

前總統馬英九、前新北長朱立倫、前行政院長陳沖於10日晚間出席「2020人權之夜」，馬英九致詞時直言，今天是世界人權日，但是明天中天就要被關台，建議法務部的司法官訓練所開設人權課程，增加法官相關知識。





▲中華人權協會人權之夜頒獎，前總統馬英九發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

馬英九批評，台北高等行政法院似乎把中天案當作媒體管理的案子，沒視為具有憲法高度的新聞自由人權案件，實在不可思議，尤其聽他們講一些話，覺得他們完全沒有這方面常識。

馬英九當場向中華人權協會理事長高思博說，必須建議法務部司法官學院開設司法人權課程，讓法官們知道，這不是開玩笑，司法院、法務部都應該開設！

馬英九表示，這是新聞自由人權被侵害的問題，如果這處理不好，我們麼配得上民主國家的稱號？他指出，蔡總統一天到晚講自己重視人權，碰到這案子卻這樣做，只有極權國家才有關閉新聞台的新聞。

馬英九表示，他在2008當選總統時，美國總統小布希打了賀電給他，電話中稱讚台灣是亞洲與世界民主的燈塔。他說，「但是現在台灣的社會做到了嗎？」，一個萊豬案卻由總統一個人就決定了，民間與各部會都不知道。

馬英九表示，教育部說中小學營養午餐不吃萊豬，國防部說國軍不吃、退輔會說榮民不吃，但蔡英文做決定為何不先跟各部會商量，一個人可以獨裁到這種地步嗎？

朱立倫致詞則說，台灣2009年通過人權兩公約，當時是人權普拉斯，2020年變成人權麥納斯，令人非常痛心，希望全台一起努力，讓台灣更進步。