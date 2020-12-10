「4款麵包」踩地雷！聰明人都少買　麵包店老闆曝真相：從來不吃

▲麵包示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

麵包在日常生活中超常見，既簡單又方便，配甚麼都適合，不過在那麼多的麵包種類當中，有「4種麵包」特別被列舉出來，需要謹慎購買，甚至連麵包師傅都說「不懂得人才會喜歡吃」，這4種麵包分別為人造奶油麵包、便宜肉鬆麵包、假的全麥麵包以及便宜的水果麵包。

根據《今日頭條》報導，麵包容易購買攜帶，種類又多，不管當成哪一餐都很合適，既營養又方便，但因為自己做起來過於繁瑣，所有更多人傾向到麵包店或是超市購買現成麵包。

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但在選擇麵包的時候，還是有需要特別注意的地方，就有麵包店老闆表示，「有幾種麵包不懂的人才會喜歡吃，自己在家從來不會吃」，更列出4種味道很香又口感好的麵包，要大家避開少買，這4種麵包分別為人造奶油麵包、便宜肉鬆麵包、假的全麥麵包和便宜的水果麵包。

「人造奶油麵包」有分植物奶油和動物奶油，從植物油禮所提煉出來的植物性奶油，價格相對來說較為便宜，但缺點就是含有大量反式脂肪酸跟沒營養，吃多很容易導致肥胖；麵包店裡常常遇見一樣都是奶油麵包，但價格相差懸殊，由此就可分別出哪個為動物奶油，哪個為植物奶油；用植物奶油製成的麵包，常溫下不容易融化，而動物奶油則反之。

「便宜的肉鬆麵包」是市面上最常見的麵包之一，一般來說真正的肉鬆其實製作起來十分費勁，成本也不低，所以能把價格壓到很低的肉鬆麵包，也並非是最好的肉鬆，有些肉鬆更是使用「肉鬆粉」製作，雖然有相同的香味，但在營養方面相差甚鉅，更有些會放入添加劑，吃多了多少會有不好的影響。

純正的全麥麵包有比較多的粗纖維，口感也不大細膩，但卻有很強的飽腹感，但現在市面上有一種「假的全麥麵包」，店家在小麥中加入焦糖色，讓烘烤出來的麵包呈現淺褐色，外型看起來跟一般全麥麵包無異；還有一種是在普通麵粉中加入少量全麥粉，再混和各種添加物製成，也不是真正的全麥麵包，建議於購買時還是要注意麵包的食材成分再下手。

▼全麥麵包。（圖／取自免費圖庫pixabay）



最後一種是「便宜的水果麵包」，這類麵包通常不能久放，水果也會隨著時間變長而變質，購買的時候如果發現價格太過便宜，很有可能就是使用植物奶油，水果也很有可能不是最新鮮的次等品，還有麵包上的水果是用罐頭水果製成，不僅含有防腐劑、添加劑，吃起來還會過於太甜。