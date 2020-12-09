小三兒子「神筆寫離家出走」　媽看紙條傻了！千人認證：笑一輩子

▲小三兒子寫紙條「離家出走」！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

「看起來很有男子氣魄！」一名媽咪透露，最近兒子鬧脾氣，還氣得寫下「離家出走」的紙條，原本火冒三丈的原PO，看到紙條後反而一秒氣消了，兒子竟把離家出走寫成「ㄌ一ㄥˊ」家出走，讓原PO笑回，「可以先訂正十次嗎？」

一名女網友在臉書《爆怨公社》出賣讀小學三年的天兵兒子，原來日前她嘮叨幾句，怎料孩子玻璃心大爆發，氣PUPU寫下訣別書，潦草的字跡可見，「ㄇㄚㄇㄚ我已『ㄌ一ㄥˊ』家出走了ㄗㄞˋㄐㄧㄢˋ」。

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離家出走變「ㄌ一ㄥˊ」家出走？本來正在氣頭上的原PO，看見紙條後不禁仰頭大笑，狠虧「#看起來很有男子氣魄」，接著對兒子喊話，「但...在你離家出走之前，（錯字）可以先訂正十次嗎？」

文章才短短貼出1小時，變吸引3千多名網友朝聖，紛紛調侃「餓了就回來了」、「這個字體這個錯字，還以為是幼稚園大班寫的」、「拍起來，等他娶老婆PO婚禮上」、「這紙條一定要留起來，可以笑一輩子」、「我小時候也寫過離家出走這種話」、「重點是ㄌㄧㄥˊ家出走去哪邊了，他的秘密基地嗎？（被窩）」「三年級應該都要會寫國字了耶」、「應該是被氣到忘記中文怎麼寫了」、「他都森七七了，妳還這樣笑他」、「國文老師要哭了」、「我會抓回來寫一百次，再放他出走」、「其實媽媽捨不得，不然幹嘛還叫回來訂正10次」。

▲網友認為，紙條可留給未來媳婦收藏！（圖／翻攝爆怨公社）



不過有網友認為，應嚴肅看待此事，「希望只是小時候不懂事寫得玩笑話！每次看新聞，還是在網路上看到小孩失蹤協尋，父母找小孩的訊息時，我都很替那些父母著急，那些小孩都不知道，他們這樣離家在外，父母有多著急心疼嗎？」