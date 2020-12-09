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社會 社會焦點 保障人權

美女人妻綠帽夫！八卦山鹹濕偷情「手不能亂搓」　渣督導神解釋

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圖、文／鏡週刊

台中市政府社會局爆發男督導偷吃女部屬的醜聞，該局一名已婚的何姓督導與人妻社工小美（化名）外遇，小美的丈夫李男，錄下2人在車內的鹹溼對話，要求妻子辭職並與何男斷乾淨，否則提告。

何姓督導（右）與小美（左）在車上的鹹溼對話，被法官認定侵害配偶權。

▲何姓督導（右）與小美（左）在車上的鹹溼對話，被法官認定侵害配偶權。（圖／鏡週刊提供，下同）

小美原本答應，但隔天卻因更高層長官認為是私領域問題，沒必要辭職，因此繼續留在何男手下工作，並與丈夫離婚，小美的丈夫一狀告上法院，法官日前判決何男須賠償12萬元定讞。小美的丈夫痛批社會局道德淪喪、變相鼓勵通姦，更徹底毀了他的家庭。

李姓男子痛批台中市社會局道德淪喪，毀了他的家庭。

李男表示，妻子到社會局工作後，認識何姓督導，行為變得怪異，經常晚歸，總是躲在浴室裡偷偷講電話，事後才知道，她利用每週四到南屯區「愛心家園」開會，與何姓督導約會，才會經常性晚歸。

後來李男耳聞妻子與督導到八卦山景觀餐廳約會、請假到日月潭出遊，更有許多疑似出軌的跡象出現，李男說，他在疑心妻子劈腿的那段期間，連小孩都向他哭訴：「很久沒跟媽媽一起吃晚餐」。

小美（圖）原欲請辭，卻因上級慰留，繼續與情夫長官朝夕相處。（讀者提供）

於是李男決定蒐證，他在小美車上放錄音筆，竟然錄到：「……妳有沒有發現很快就硬了？妳一摸就硬，只有妳這樣」，小美又說：「手不能亂搓，搓了這裡就會出來」等鹹溼對話。

李男到市政府豐原區「陽明大樓」找小王談判，但何姓督導死不認錯，也不承認有姦情，於是李姓男子向法院提告，今年10月，台中地院判處何姓督導侵犯李男配偶權，必須賠償12萬。

台中市政府社會局何姓督導（圖）偷吃人妻部屬，還反嗆對方丈夫。（翻攝臉書）

李男表示，只要妻子肯與督導一刀兩斷，他願意原諒愛妻，且補貼她全額薪水，而小美在父母的壓力之下，原本同意辭職，斷了孽緣，不料隔天卻因長官力挺，認為私領域的問題，無須離職，讓小美又改變心意。

李男表示，他曾在蒐證完整之後，寄存證信函給局長彭懷真、何姓督導的直屬長官，且法院判決之後，又寄了一次，但社會局置之不理。

台中市社會局長彭懷真（圖）對部屬外遇置之不理，引發綠帽夫不滿。（翻攝台中市政府臉書）

李姓男子蒐證後，發存證信函給台中市政府社會局長，盼他主持公道。

台中市社會局表示，當事人主管接獲投訴後，第一時間向上呈報處理，與當事人個別約談，並先行調整職務，督導管理。主管根據投訴內容進行查證與約談，並未發現違反職務情事，有關員工工作規範與權益，均按人事管理相關規定辦理，涉及個人與家庭隱私部分不便評論。

何姓督導（右）常在臉書上與妻子（左）曬恩愛，小美還因此吃醋。（翻攝臉書）

▲何姓督導（右）常在臉書上與妻子（左）曬恩愛，小美還因此吃醋。

李姓男子懷疑在台中市社會局工作的妻子小美，與何姓督導通姦，為了追查真相，他錄下兩人在車上的鹹溼對話，包括「手不能亂搓，搓了就出來」、「你一摸就硬，只有妳這樣」……但到了法院，小王「神解」令人噴飯，他辯稱當時是在擠痘痘，所以「一搓就出來」，至於什麼地方硬，他說是「方向盤硬」，但這些騙鬼的話，一一被法官打臉。

今年3月，李男在小美的車上放置錄音筆，側錄一個多月，結果錄到小美與何姓督導許多不堪入耳的對話。例如，何姓督導說：「我這樣摸妳很癢喔？妳要不要爬過來？妳不是喜歡…上次不是這樣趴過來？」小美則嬌羞地回應表示：「嗯！手不能亂搓，搓了這裡就出來了！」

更誇張的是，因為何姓督導會在臉書跟妻子曬恩愛，小美還因此吃醋，甚至嬌嗔道：「不要，你都跟別人睡，你幹嘛把我手推開？」何男則立刻回說：「我明明就握著，哪有推開？妳有沒有發現很快就硬了？妳一摸就硬，只有妳這樣！」接著就是「嘖」「嘖」的接吻聲。

而且，身為小三，小美潛意識似乎在與何妻較勁，小美曾向何姓督導怨道：「你都買性感睡衣給別人！」何則回應：「妳要嗎？我可以買給妳，妳敢穿嗎？」小美竟答：「她都敢穿，為什麼我不敢？我身材比她好！」接著又是一陣熱吻。

對於這些曖昧的錄音對話，何姓督導在法庭辯稱，他生性愛開玩笑，並非性暗示挑逗，例如，小美說：「手不能亂搓，搓了這裡就會出來」，是當時何臉上有痘痘，小美提醒他擠痘痘不能亂搓，搓了就會「出來」。

至於他跟小美說：「你有沒有發現很快就硬了？你一摸就硬……」那是不正經的玩笑話；很快就硬，是指方向盤硬，因為小美當時握著方向盤，停車角度喬不好，他推開小美的手，幫她喬方向盤角度，還有「嘖、嘖」的聲音，是小美故意用嘴巴發出聲響，逗著他玩，實際並沒有接吻。

但這些鬼都不會相信的說詞，一一被法官打臉，法官認定何姓督導妨害李男配偶權，判賠12萬。


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