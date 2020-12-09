新北食安自治條例三讀通過！若遭中央否決將申請釋憲





▲新北市議會總質詢。（資料照／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市議會8日下午三讀通過「新北市食品安全衛生管理自治條例」第6條之1、第17條之1修正草案，增列瘦肉精零檢出條文，同時增訂罰則，若豬肉以及加工製品檢出乙型受體素（瘦肉精）、未超過安全容許標準者，將處3萬元以上10萬元以下罰鍰，得依次開罰。

新北市議會國民黨團於定期會延長的最後一天甲動，以人數優勢完成修正案三讀。至於牴觸中央母法的疑慮，法制局長吳宗憲表示，並無牴觸母法問題，依地方制度法第25條，地方規定可以較中央更嚴格，但是修正案後續仍須送中央核定，若遭到否決，會考慮爭取釋憲。

陳潤秋表示，依照慣例，行政院大約1到2個月即可通過核定，如稽查到新北市內豬肉及其製品之瘦肉精超過食安法安全容許量0.01 ppm，將依食安法開罰6萬元至2億元，若介於零與0.01 ppm，得依自治條例開罰3萬至10萬元，並按次處罰。

該修正案為周勝考、王威元、白珮茹、江怡臻、宋明宗、李翁月娥、林金結、林國春、邱烽堯、金中玉、金瑞龍、洪佳君、連斐璠、陳明義、陳偉杰、陳儀君、陳錦錠、游輝穴、黃林玲玲、黃桂蘭、楊春妹、廖先翔、劉美芳、蔣根煌、蔡健棠、蔡錦賢、蘇泓欽、忠仁・達祿斯、馬見LahuyㆍIpin、宋兩蓁NikarㆍFalong等人共同提案。

修正草案條文內容：

第六條之一：本市製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列之豬肉及其相關產製品，不得檢出乙型受體素。



第十七條之一：違反第六條之一規定者，依食品安全衛生管理法相關規定辦理。

違反第六條之一規定檢出乙型受體素含量超過安全容許標準者，依前項規定辦理;未超過安全容許標準者，處新台幣三萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。