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北市中山警涉包庇酒店「按月捧鈔3、4萬」　北檢第5波搜查約談

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▲中山分局中山一派出所李功華涉收受酒店業者行賄貪瀆案在檢調上波搜索行動中已被羈押。（圖／記者劉昌松攝）

▲中山分局中山一派出所李功華涉收受酒店業者行賄貪瀆，在檢調上波搜索行動中已遭羈押。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北地檢署偵辦台北市中山警分局警員涉收賄包庇色情弊案，已陸續起訴涉案員警。檢方19日指揮警調兵分2路發動第5波行動並約談涉案嘉麗寶酒店集團股東游岳羲、會計莊靖華兩名業者到案，全案朝違背職務行受賄等方向偵辦。

檢調調查，19日遭約談的游、莊2人，涉嫌於2011至2016年間，行賄台北市中山警分局多名員警，繼上波搜索2名員警後，今再約談2人。

檢調根據線報，從2018年起展開偵辦中山分局警官、警員涉及與酒店業者勾結弊端，已在過去分2波起訴10多名警員，涉嫌收取「立邦」、「夜王」2家酒店業者的賄賂，其中曾任中山一派出所所長的林崇成等3名警官一審獲判無罪，全案目前仍在上訴審理中。

辦案人員在調查酒店收賄案時，另外查出曾於2013年間任職中山一派出所、現為大同分局寧夏所警員的李功華，以及另名在2014年到2017間，任職中山一派出所、現為警備隊警員的陳俊安，2人涉嫌在任職管區期間，收受「嘉麗寶集團」曾姓姐妹每月3至4萬元賄賂，以及到酒店消費接受招待等條件，換取協助通風報信，協助集團旗下宴麗蕾迪坊、紀梵希餐坊等6間酒店躲避查緝。此外，陳警也涉嫌在2016年到2017年間，收受另間「888卡拉OK店」鄭姓房東等人支付的三節禮金，合計至少10萬元。

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