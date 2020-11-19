北市中山警涉包庇酒店「按月捧鈔3、4萬」　北檢第5波搜查約談

▲中山分局中山一派出所李功華涉收受酒店業者行賄貪瀆，在檢調上波搜索行動中已遭羈押。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北地檢署偵辦台北市中山警分局警員涉收賄包庇色情弊案，已陸續起訴涉案員警。檢方19日指揮警調兵分2路發動第5波行動並約談涉案嘉麗寶酒店集團股東游岳羲、會計莊靖華兩名業者到案，全案朝違背職務行受賄等方向偵辦。

檢調調查，19日遭約談的游、莊2人，涉嫌於2011至2016年間，行賄台北市中山警分局多名員警，繼上波搜索2名員警後，今再約談2人。

檢調根據線報，從2018年起展開偵辦中山分局警官、警員涉及與酒店業者勾結弊端，已在過去分2波起訴10多名警員，涉嫌收取「立邦」、「夜王」2家酒店業者的賄賂，其中曾任中山一派出所所長的林崇成等3名警官一審獲判無罪，全案目前仍在上訴審理中。

辦案人員在調查酒店收賄案時，另外查出曾於2013年間任職中山一派出所、現為大同分局寧夏所警員的李功華，以及另名在2014年到2017間，任職中山一派出所、現為警備隊警員的陳俊安，2人涉嫌在任職管區期間，收受「嘉麗寶集團」曾姓姐妹每月3至4萬元賄賂，以及到酒店消費接受招待等條件，換取協助通風報信，協助集團旗下宴麗蕾迪坊、紀梵希餐坊等6間酒店躲避查緝。此外，陳警也涉嫌在2016年到2017年間，收受另間「888卡拉OK店」鄭姓房東等人支付的三節禮金，合計至少10萬元。

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