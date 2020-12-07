快訊／「活埋3hrs」！新竹工人下水道工程出意外　找到已成冰冷屍體

▲新竹一名工人7日於東大路二段一處工地遭土石掩埋。（圖／翻攝臉書社團「新竹爆料公社」）

記者陳韻如／新竹報導

新竹東大路二段7日下午2時許發生一起工安意外！現場一名年約50歲工人在處理下水道工程時遭到土石掩埋。警消人員獲報趕抵現場搶救，而由於現場仍有呼救聲，且深度過深，怪手無法進行挖掘，警消人員改用徒手開挖，稍早消息傳回，遭活埋工人尋獲，但已沒了生命跡象，警方目前正封鎖現場調查詳細事發原因。

▲新竹工人活埋3小時，被挖出時已成冰冷屍體。（圖／翻攝「新竹爆料公社」）