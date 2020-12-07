千年石壁遭刻示愛圖留名！彰化「一線天秘境」...社區擬暫時封閉

▲彰化一線天秘境被破壞社區擬暫時封閉。（圖／彰化市公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

全台唯一千年峽谷「彰化一線天」，位在八卦山139縣道桃源里，恍如隔世的原始秘境，市長林世賢親自前往導覽，一夕間爆紅，連月來遊客暴增，衍伸而來的衛生及停車問題，更扯的是連砂礫岩壁多處都被刻上斗大的名字，社區發展協會看到民眾破壞生態的種種行為，更是大為生氣，目前正在規劃要將秘境封閉。

▲彰化一線天秘境岩壁都被刻字塗鴉。（圖／彰化市公所提供）

林世賢在臉書直播彰化一線天，位於美麗的139縣道，走完全程約需1小時，最窄處僅容一人出入，有民眾還曾前往探訪迷路，由於秘境位處靜僻闢的山間，周遭的原始生態美景，引來不少網友前往一探景緻。

▲彰化一線天秘境被破壞社區擬暫時封閉。（圖／彰化市公所提供）

桃源社區協會理事長曾福生表示，一線天的周遭環境整理都是由社區志工打掃維護，但從中秋節至今人潮不斷，不僅造成交通紊亂，也因為沒有廁所引發衛生及停車問題，讓里民大傷腦筋；不僅如此，行走在步道內，遊客的背包不經意的刮傷岩壁、還有民眾不懂得保護珍貴的遺跡，將岩壁當成畫布恣意的寫下名字還塗鴉，真的相當的痛心。

曾福生表示，彰化一線天是林務局用地，委由社區管理維護，近日看到遊客大批湧入，有的還大肆破壞，目前已經跟公所取得共識，將與社區開會，擇日封閉，待配套措施完成後，再重新開放。

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