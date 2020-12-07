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與未成少女嘿咻還拍性愛片遭判刑　宜蘭男7年前就有前科

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▲▼性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲宜蘭曾姓男子與未成少女啪啪還拍性愛影片，累犯被共判1年8月刑期。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者游芳男／宜蘭報導

7年前犯下與未滿16歲少女性交前科的宜蘭曾姓男子，5月間又與國中女網友在住處嘿咻還拍性愛影片，被女方家長發現怒告，曾男犯下對未滿16歲女子性交罪及拍攝少年為性交行為之電子訊號罪，被宜蘭地院共判1年8月刑期。

宜蘭曾姓男子透過交友軟體，在5月間與14歲國中女交往後不久，將少女帶回住處並發生性關係，還用手機拍下過程，少女返家後神情不定，家長發現不對並查看女兒手機與曾男對話內容，並追問才知女兒被侵犯了，怒告曾男。

宜蘭地院審理時，曾男坦言知道少女未滿16歲。另法官認為，7年前曾男就犯下對未滿16歲女子性交罪，這次又明知未滿16歲少女心智發育尚未健全，對性行為不具備完全自主判斷能力，曾男依然不知慎行，甚至拍攝性愛影片，影響少女身心正常發展，且未能獲得對方父母原諒，依累犯對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，判6月刑期；又累犯下拍攝少年為性交行為之電子訊號罪，判1年2月刑期。

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