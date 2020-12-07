點爭鮮「1人50分鐘50盤」整單免費！　時間、指定分店曝光

▲點爭鮮辦大胃王活動。（圖／翻攝自爭鮮官網）

網搜小組／鄺郁庭報導

爭鮮日前舉辦大胃王挑戰賽，現在「MAGiC TOUCH 点爭鮮」也跟上活動！爭鮮臉書粉絲專頁7日貼出「和食大胃王」活動，指出8日起每週二到點爭鮮用餐，50分鐘內完食50份就整單免費。文中雖然列出不少條件限制，但仍吸引網友直呼「我上次吃完41盤！這次要去雪恥」、「我覺得我一定可以！」

爭鮮稍早貼文「【MAGiC TOUCH 点爭鮮】 和食大胃王下戰帖 50份免費」，說很多人敲碗要求加開第2波，「這次來到MAGiC TOUCH 点爭鮮，歡迎吃貨組隊參賽！」接著官方公布「挑戰重點筆記」如下：

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地點：只有新莊店＆南平店，不要跑錯

時間：12月8日起，至12月底的每週二（12/8、12/15、12/22、12/29），用餐最後入場時間是20：00

活動條件：50分鐘內完食（需注意用餐過程中，有指定必吃經典餐點『花蛤味噌湯』、『海老茶碗蒸』、『炙燒鮭四味』，其餘餐點不限）

計價方式：個人組的獨嗑10份享8折、30份享6折、50份免費。若是團體組的話，2人團體組合計20份享8折，3人合計30份也是8折，以此類推。官方也強調，團體組好處就是「大胃可幫小鳥胃一起分食，共同參賽享優惠。」

最後爭鮮也提醒4點，分別是「相同品項以10份為限」、「蘿蔔絲等配料無須完食」、「滿16歲可參賽，未成年需法定代理人簽名同意，記得攜帶身分證前往現場報名」、「請到指定門市現場排隊報名，即完成報名程序。」另外，報名部分要到網路下載報名表並填寫完成，拿到現場排隊報名，才算完成報名程序。