中科輔導新創傳捷報！ 好孕行生醫「精子檢測晶片」獲國家新創獎

▲好孕行生醫榮獲國家新創獎。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

中科智慧機器人自造基地加速器輔導的團隊再傳捷報！好孕行生醫科技公司與交通大學合作研發微流體晶片「生殖晶片精液求精」，健康精子篩選率由傳統分離法22%提升至97%，除了獲科技部「FITI創新創業激勵計畫」創業傑出獎外，再獲2020國家新創獎肯定。

試管嬰兒療程中，目前全球醫療院所多半仍採用傳統的上游法或梯度離心法篩選健康精子，但健康精子篩選率不佳，以及精子DNA斷裂等風險，降低生殖醫療成功率。

好孕行生醫說明，獲獎原因是研發的微流體晶片，健康精子篩選率上升至97%，並降低ＤＮＡ損傷，提高人工生殖卵子受精率與試管嬰兒成功率，經篩選後的精子適用於不孕症夫妻進行體外人工受精或是卵細胞質內精蟲注射療程。

中科智慧機器人自造基地加速器主任魏嘉宏說，以科技創新為核心的新創公司在創業初期最常面臨的挑戰就是資金不足，中科智慧機器人自造基地加速器整合中台灣新創資源，輔導好孕行生醫科技，提供包含新創資金募集、業界導師、商機媒合等多面向輔導，在目前已完成第一階段的資金募集，也協助團隊獲得科技部「FITI創新創業激勵計畫」創業傑出獎，成績相當亮眼。