微醺更易釀大禍！　警統計「4地點」最常出現酒駕…超商列第1

▲臺灣酒駕防制社會關懷協會舉辦酒駕防制講座。圖為高雄長庚醫院外傷科李齊醫師用實際案例讓大家更警惕酒駕危險性。（圖／臺灣酒駕防制社會關懷協會提供）



實習記者陳妙津／綜合報導

年底酒駕悲劇頻傳，臺灣酒駕防制社會關懷協會特別在5日舉辦2020年酒駕防制專題講座，各警、醫、學界專家分享實際案例與資料，宣導酒駕防制重要性。臺北市立聯合醫院仁愛院區災難醫學科主任簡立建剖析，從外傷登錄資料中分析，微醺更容易造成重大酒駕事故，切勿心存僥倖，否則酒精影響大腦、行為與反射能力，造成的悲劇無法挽回。

高雄前鎮分局副分局長黃元民表示，據統計顯示，高雄酒駕肇事者常在下列場所飲酒後開車上路，第一名為便利商店（含檳榔攤），其次依序為熱炒店、小吃部、KTV。臺北市警局交通大隊直屬第三分隊警員唐沛寧表示，酒駕者常故意裝睡逃酒測，與警察鬥法，但警方皆有破解之道，「酒沒問題，有問題的是人。」

▲左起台南衛生局長許以霖、鄭婉汝醫師、屏東地檢署陳建州檢察官、協會理事長陳喬琪教授、高雄交通局張淑娟局長、李齊醫師、唐沛寧警員、台灣精神流行病學學會張明永理事長。（圖／臺灣酒駕防制社會關懷協會提供）

高雄長庚紀念醫院外傷科主治醫師李齊提到，自己常在急診室搶救酒駕傷患，面對搶救插管、重度內傷、肢體殘破不堪，只能無奈放棄急救，看到親屬指認遺體時，撕心裂肺痛哭的神情讓他久久無法忘懷，希望大家更警惕酒駕危險性。

臺灣屏東地方檢察署主任檢察官陳建州則說，據全國各地檢署酒駕案件數與縣市人口數分析，臺北市地檢署為每千人發生酒駕數是1.91件，高雄地檢署為3.32件，屏東縣為4.84件，顯示臺北市案件數低是因為公共運輸發達，加上警察取締多，城鄉差距與交通建設都是酒駕的重要原因，若單純提高刑度與罰則，遏止效果有限，應多方配套，才能有效減少酒駕。

中國醫藥大學附設醫院精神醫學部醫師鄭婉汝則與地檢署合作研究發現，酒駕累犯通常有酒癮問題，可進行強制治療減少復發，並長期追蹤，還要依據個案特性篩選，例如酒精使用疾患、衝動人格、飲酒型態等。協會理事長陳喬琪教授表示，2021年酒駕防制系列講座，將前進花東與台南，深入了解各縣市需求，與地方政府共同推動酒駕防制政策，促進酒駕零容忍成為日常。