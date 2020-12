熱血尬舞7小時！　宜蘭街頭文化藝術節奪冠名單曝

▲High翻天!宜蘭街頭文化藝術節7小時尬舞,各組成績出爐。(圖/記者游芳男翻攝,下同)

記者游芳男/宜蘭報導

High翻天!經熱血沸騰7小時尬舞,宜蘭街頭文化藝術節3項競舞冠軍,在5日晚出爐,由徐百川奪下「混合舞風車輪戰」冠軍,「地板舞風」冠軍為「TC」,「全舞風」冠軍則是「黑龍江健原」,3奪冠舞者分別獲得3至1.5萬元獎金。6日晚還有宜蘭高校聯合舞展及饒舌演唱會,要讓大家一起來感受新世代的熱情活力!

宜蘭縣政5日、6日舉辦「宜蘭街頭文化藝術節」,包含街舞大賽、塗鴉創作、演唱會、講座、市集、聯合舞展等活動,超過200組、橫跨全台各縣市的優秀舞者報名參賽,5日經過長達7小時的尬舞競賽,混合舞風車輪戰(Seven To Smoke)冠軍徐百川獲1.5萬元獎金。全舞風(All Style)黑龍江健原冠軍2萬獎金、亞軍Knudidi嘻嘻哈哈禾禾洽洽獲1.5萬元獎金、季軍Boogie獲5千元獎金。地板舞風(Breaking)冠軍TC獲3萬獎金 、亞軍Reformers獲2萬元獎金、季軍Boyz in the old獲5千元獎金。

宜蘭縣長林姿妙5日晚特別至現場觀賽,鼓勵參賽者朝夢想邁進、揮灑青春魅力,並頒發高達11萬的冠亞季軍競賽獎金。她也強調,街頭文化展現青年朋友的熱情和活力,宜蘭縣首次舉辦「宜蘭街頭文化藝術節」,就是要打造青年實現夢想的舞台,希望凝聚宜蘭在地團體及文化間情誼,並邀集全國菁英齊聚宜蘭,在年輕人不同創意火花激盪下,讓大家認識街頭藝術文化,並豐富宜蘭文化的多元性,也讓更多人看見宜蘭!

宜蘭文化局表示,此次參賽的選手從東部宜蘭、花蓮、台東,到北北基、桃新苗、台中、彰化、南投,及南部雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等地,遍及全台,儘管宜蘭持續下雨卻熱情不減,為首日活動劃下完美句點;而6日將邀請宜蘭饒舌團體臭屁嬰仔簡立勝、宜蘭初代街舞舞者李文奇、潮牌街頭畫家吳漢青、宜蘭權威滑板教師林大為,透過講座分享在地街頭文化,晚間5點至9點則將有學生聯合舞展與饒舌演唱會壓軸登場,有興趣的民眾可至「宜蘭街頭文化藝術節」粉絲頁(https://www.facebook.com/YilanStreetArtFestival/)或宜蘭中興文創園區官方網站(https://chccp.e-land.gov.tw/)查詢。

