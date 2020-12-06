熱血尬舞7小時！　宜蘭街頭文化藝術節奪冠名單曝

▲High翻天！宜蘭街頭文化藝術節7小時尬舞，各組成績出爐。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

High翻天！經熱血沸騰7小時尬舞，宜蘭街頭文化藝術節3項競舞冠軍，在5日晚出爐，由徐百川奪下「混合舞風車輪戰」冠軍，「地板舞風」冠軍為「TC」，「全舞風」冠軍則是「黑龍江健原」，3奪冠舞者分別獲得3至1.5萬元獎金。6日晚還有宜蘭高校聯合舞展及饒舌演唱會，要讓大家一起來感受新世代的熱情活力！

宜蘭縣政5日、6日舉辦「宜蘭街頭文化藝術節」，包含街舞大賽、塗鴉創作、演唱會、講座、市集、聯合舞展等活動，超過200組、橫跨全台各縣市的優秀舞者報名參賽，5日經過長達7小時的尬舞競賽，混合舞風車輪戰（Seven To Smoke）冠軍徐百川獲1.5萬元獎金。全舞風（All Style)黑龍江健原冠軍2萬獎金、亞軍Knudidi嘻嘻哈哈禾禾洽洽獲1.5萬元獎金、季軍Boogie獲5千元獎金。地板舞風（Breaking）冠軍TC獲3萬獎金 、亞軍Reformers獲2萬元獎金、季軍Boyz in the old獲5千元獎金。

宜蘭縣長林姿妙5日晚特別至現場觀賽，鼓勵參賽者朝夢想邁進、揮灑青春魅力，並頒發高達11萬的冠亞季軍競賽獎金。她也強調，街頭文化展現青年朋友的熱情和活力，宜蘭縣首次舉辦「宜蘭街頭文化藝術節」，就是要打造青年實現夢想的舞台，希望凝聚宜蘭在地團體及文化間情誼，並邀集全國菁英齊聚宜蘭，在年輕人不同創意火花激盪下，讓大家認識街頭藝術文化，並豐富宜蘭文化的多元性，也讓更多人看見宜蘭！

宜蘭文化局表示，此次參賽的選手從東部宜蘭、花蓮、台東，到北北基、桃新苗、台中、彰化、南投，及南部雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等地，遍及全台，儘管宜蘭持續下雨卻熱情不減，為首日活動劃下完美句點；而6日將邀請宜蘭饒舌團體臭屁嬰仔簡立勝、宜蘭初代街舞舞者李文奇、潮牌街頭畫家吳漢青、宜蘭權威滑板教師林大為，透過講座分享在地街頭文化，晚間5點至9點則將有學生聯合舞展與饒舌演唱會壓軸登場，有興趣的民眾可至「宜蘭街頭文化藝術節」粉絲頁（https://www.facebook.com/YilanStreetArtFestival/）或宜蘭中興文創園區官方網站（https://chccp.e-land.gov.tw/）查詢。

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