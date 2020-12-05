台中男行李箱裝屍！政大才女「生前翻譯工具書」慘死…親友全靜默

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中35歲陳姓男子與宮姓前妻離婚後，為了孩子的監護權爆發口角，11月29日一怒之下將宮女殺害，並以行李箱裝屍丟棄大坑山區。據悉，宮女生前畢業於政大日文系，婚後辭職在家帶小孩，並兼職翻譯多本日文工具書，自介也坦言「對人事物保有源源不絕的好奇心，希望能透過翻譯介紹更多實用書籍給讀者」。

宮女比陳男大兩歲，曾在機械公司任職，婚後離職專門照顧孩子，並在翻譯前輩的推薦下，活用在政大日文系所學兼職翻譯，每天利用照顧孩子、處理家務的空閒時間翻譯，於2018年出版首本工具譯書。

▲▼宮女利用帶孩子、處理家務之餘，兼職進行翻譯工作。（圖／翻攝臉書）



宮女2018年6月1日在臉書開心PO文，除了感謝前公司的磨練，以及前輩分享資源之外，也透露了翻譯當下照顧孩子及家務的艱辛。至此開始，宮女陸續翻譯5本工具書，希望讓想學習機械的人可以輕鬆入門。

警方表示，陳男打零工維生，與宮女不到1個月前離婚，兩人多次為了就讀國小二年級、幼稚園兩個女兒的監護權爭吵，但為了照顧女兒們，仍生活在同個屋簷下。

豈料，陳男11月29日趁女兒們不在家，與宮女再次談起監護權一事，雙方從爭論演變成激烈的口角。陳男一時氣不過，拿起球棒重擊宮女後腦勺多次，再以菜刀狂砍數十刀，直到宮女沒有任何反應才停手。

▲陳男殺妻後將屍體裝入行李箱內，放上拖車載往山區棄屍。（示意圖／記者鄧木卿、李忠憲翻攝）



眼見前妻慘死自己手上，陳男馬上清理現場，並將宮女的屍體裝入27吋的行李箱，放在衣櫃內2天後才以機車托拉的方式到大坑山區丟棄；期間，陳男面對女兒們的詢問，僅以「媽媽離家出走了」回應，還在臉書PO出與女兒玩積木的照片，完全看不出剛將前妻殺害。

警方初步勘驗，發現宮女頭部、身體有多處刀傷，但詳細出刀次數以及致命傷為何，還有待相驗後釐清，目前已將陳男依殺人罪移送，而2名年幼的女兒則由社工聯繫親屬商議後續照顧事宜，同時學校也將提供心理輔導。

此外，宮女臉書上全都是女兒與陳男的照片，可見生活重心全在家庭，但失蹤至今只有宮母報警尋人，宮女的後臉書最後一篇文停在10月10日與女兒出遊，下方一片空白、沒有親友前來留言，彷彿還不知道宮女的死訊。

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