　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台中男行李箱裝屍！政大才女「生前翻譯工具書」慘死…親友全靜默

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中35歲陳姓男子與宮姓前妻離婚後，為了孩子的監護權爆發口角，11月29日一怒之下將宮女殺害，並以行李箱裝屍丟棄大坑山區。據悉，宮女生前畢業於政大日文系，婚後辭職在家帶小孩，並兼職翻譯多本日文工具書，自介也坦言「對人事物保有源源不絕的好奇心，希望能透過翻譯介紹更多實用書籍給讀者」。

宮女比陳男大兩歲，曾在機械公司任職，婚後離職專門照顧孩子，並在翻譯前輩的推薦下，活用在政大日文系所學兼職翻譯，每天利用照顧孩子、處理家務的空閒時間翻譯，於2018年出版首本工具譯書。

▲▼台中男行李箱裝屍！政大才女「生前翻譯工具書」慘死…親友全靜默。（圖／翻攝臉書）

▲▼宮女利用帶孩子、處理家務之餘，兼職進行翻譯工作。（圖／翻攝臉書）

▲▼台中男行李箱裝屍！政大才女「生前翻譯工具書」慘死…親友全靜默。（圖／翻攝臉書）

宮女2018年6月1日在臉書開心PO文，除了感謝前公司的磨練，以及前輩分享資源之外，也透露了翻譯當下照顧孩子及家務的艱辛。至此開始，宮女陸續翻譯5本工具書，希望讓想學習機械的人可以輕鬆入門。

警方表示，陳男打零工維生，與宮女不到1個月前離婚，兩人多次為了就讀國小二年級、幼稚園兩個女兒的監護權爭吵，但為了照顧女兒們，仍生活在同個屋簷下。

豈料，陳男11月29日趁女兒們不在家，與宮女再次談起監護權一事，雙方從爭論演變成激烈的口角。陳男一時氣不過，拿起球棒重擊宮女後腦勺多次，再以菜刀狂砍數十刀，直到宮女沒有任何反應才停手。

▲▼台中男殺妻後將屍體裝入行李箱內，放上拖車載往山區棄屍。（示意圖／記者鄧木卿、李忠憲翻攝）

▲陳男殺妻後將屍體裝入行李箱內，放上拖車載往山區棄屍。（示意圖／記者鄧木卿、李忠憲翻攝）

▲▼ 台中殺妻 。（圖／記者鄧木卿翻攝）

眼見前妻慘死自己手上，陳男馬上清理現場，並將宮女的屍體裝入27吋的行李箱，放在衣櫃內2天後才以機車托拉的方式到大坑山區丟棄；期間，陳男面對女兒們的詢問，僅以「媽媽離家出走了」回應，還在臉書PO出與女兒玩積木的照片，完全看不出剛將前妻殺害。

警方初步勘驗，發現宮女頭部、身體有多處刀傷，但詳細出刀次數以及致命傷為何，還有待相驗後釐清，目前已將陳男依殺人罪移送，而2名年幼的女兒則由社工聯繫親屬商議後續照顧事宜，同時學校也將提供心理輔導。

此外，宮女臉書上全都是女兒與陳男的照片，可見生活重心全在家庭，但失蹤至今只有宮母報警尋人，宮女的後臉書最後一篇文停在10月10日與女兒出遊，下方一片空白、沒有親友前來留言，彷彿還不知道宮女的死訊。

►全身都可以擦萬用膏，每條特價122元

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中男行李箱裝屍！政大才女「生前翻譯工具書」慘死…親友全靜默

租屋處裡獨處！台中男伸手性侵女閨蜜…她哭求：上課要遲到了

萬華青山宮「夜訪遶境」　紅壇聚集300民眾...警現場查獲2人帶刀

500萬交保！陳超明過火爐、吃豬腳麵線去霉氣　強調自己清白

永和警3大招完勝「待轉大富翁」　警站上待轉格強勢指揮：請直行

高仿「綠水鬼」源頭曝光！當鋪遭詐50萬買假錶　保卡竟能客製化

知名饒舌歌手家暴！前女友「只穿內褲」崩潰逃家…網友洗版罵翻

柯P現身「牛肉麵冠軍店」！台灣國辦公室主任到場抗爭　老闆怒告

「持扇男」服務處找嘸新北議員嗆：要殺人　秘書一聽嚇壞

「11男為1女」凌晨約談判！鬥毆揮刀又開槍　1人滿身血送醫

愛貓離開人世「頭七」回家了？不可思議現象...奴才哭喊好想你

被問「男友劈腿怎辦」大吼：出軌你還問？　黃子韜回看激動影片「我有說過嗎」ＸＤ

柯震東公開東區豪宅！自虧是「爸寶」　「乾淨到像樣品屋」：我有強迫症

陳芳語揪男友合體閃瞎！！　胖到54公斤還是覺得辣「是真愛」

高雄街頭美食！古早味蔬菜蛋餅　「整片粉漿+蛋液」鋪滿煎台超誘人

伍佰見跑車總裁興奮狂撂英文　A-Lin駕跑車爆偉忠哥「一上車就抓超緊」

三重65歲伯開車回家突失控暴衝 保齡球式狂掃「4秒連撞47機車」

鐵粉？黑衣男101站衛兵只盯她 警勸離又來...櫃姐嚇：不敢上班

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

飲料流出就GG！用捲筒紙拉酒杯　他使超強念力仍失敗遭無情砸派

台中男行李箱裝屍！政大才女「生前翻譯工具書」慘死…親友全靜默

租屋處裡獨處！台中男伸手性侵女閨蜜…她哭求：上課要遲到了

萬華青山宮「夜訪遶境」　紅壇聚集300民眾...警現場查獲2人帶刀

500萬交保！陳超明過火爐、吃豬腳麵線去霉氣　強調自己清白

永和警3大招完勝「待轉大富翁」　警站上待轉格強勢指揮：請直行

高仿「綠水鬼」源頭曝光！當鋪遭詐50萬買假錶　保卡竟能客製化

知名饒舌歌手家暴！前女友「只穿內褲」崩潰逃家…網友洗版罵翻

柯P現身「牛肉麵冠軍店」！台灣國辦公室主任到場抗爭　老闆怒告

「持扇男」服務處找嘸新北議員嗆：要殺人　秘書一聽嚇壞

「11男為1女」凌晨約談判！鬥毆揮刀又開槍　1人滿身血送醫

從小呼吸困難！男鼻腔竟挖出「15毫米生鏽硬幣」　醫驚：卡了53年

台中男行李箱裝屍！政大才女「生前翻譯工具書」慘死…親友全靜默

新家地下室驚見「詭異洋娃娃」藏牆中　千人看傻急勸：快搬家！

狗狗太可愛伸手摸「手腳遭咬」！他氣炸：告飼主傷害　留言秒灌爆

夫妻吵架「便當剩白飯」！他怒吃一口大驚：最愛老婆了

秀智《Start Up》角色窮、包包卻超貴！DIOR手袋、愛馬仕12個同款盤點

金管會出3招　嚴防KY股爆雷！

天下第一快！俄「米格-31」部署美國門口　20分鐘直送阿拉斯加

SUQQU「焦糖玫瑰」6色頰彩被搶翻！英國聖誕限定#煙燻粉唇釉也超仙

UBA／呂威霆、王正文聯手　「高雄內戰」義守贏高師大

睡夢中突然胸悶！8KG胖橘催餵飯　爸被溫柔摸下巴無奈：凌晨3點欸

社會熱門新聞

火辣黑絲長腿竟是「他」 雙北公廁援交1次2K

高雄1家4口陳屍車內！家庭慘況曝光

饒舌歌手狂按門鈴找前女友　室友應門變開打

台中男殺妻棄屍！被逮前陪玩積木曬父愛

饒舌歌手家暴！前女友只穿內褲逃家

77歲母排尿問題送院5天後亡！法醫曝「他殺」兒心碎

她被2男輪流性侵！從4樓跳下從此癱瘓又失語

永和警3招完勝「待轉大富翁」

認識不到1天…她遭「20歲2寶爸性侵」丟包摩鐵

即／高雄高屏溪岸旁「車內驚見4具屍體」！　

當鋪遭詐50萬買假錶　高仿綠水鬼源頭曝光

青山宮辦夜訪遶境　聚3百信徒「2人帶折疊刀」

租屋處裡獨處！台中男性侵女閨蜜

500萬交保！陳超明過火爐、吃豬腳麵線去霉氣

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

火辣黑絲長腿竟是「他」 雙北公廁援交1次2K

羅志祥喊沒搶女友！歐弟限動發聲

高雄1家4口陳屍車內！家庭慘況曝光

高雄最新百貨1萬坪有80間美食明年開

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

陳小春直播賣金條　買家怒退貨

直播害死懷孕女友！網紅酷刑被起底

羅志祥否認搶女友！Makiyo：不是說好不要談

不給待轉！大富翁遭警察「強制直行摧毀」

UberEats叫飲料　1天後挨告侵占

盲測16款手機相機　冠軍超冷門

狗狗認領文：牠長得很潦草　本尊笑翻網

媽靠肩上陪賞夜景！汪哀怨臉求救

生小孩…連續用力7hrs！她「子宮軟掉」大爆血　夫拒手術

更多

最夯影音

更多
愛貓離開人世「頭七」回家了？不可思議現象...奴才哭喊好想你

愛貓離開人世「頭七」回家了？不可思議現象...奴才哭喊好想你
被問「男友劈腿怎辦」大吼：出軌你還問？　黃子韜回看激動影片「我有說過嗎」ＸＤ

被問「男友劈腿怎辦」大吼：出軌你還問？　黃子韜回看激動影片「我有說過嗎」ＸＤ

柯震東公開東區豪宅！自虧是「爸寶」　「乾淨到像樣品屋」：我有強迫症

柯震東公開東區豪宅！自虧是「爸寶」　「乾淨到像樣品屋」：我有強迫症

陳芳語揪男友合體閃瞎！！　胖到54公斤還是覺得辣「是真愛」

陳芳語揪男友合體閃瞎！！　胖到54公斤還是覺得辣「是真愛」

高雄街頭美食！古早味蔬菜蛋餅　「整片粉漿+蛋液」鋪滿煎台超誘人

高雄街頭美食！古早味蔬菜蛋餅　「整片粉漿+蛋液」鋪滿煎台超誘人

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面