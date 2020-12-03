樹立標竿學習典範　雲林縣頒發「雲林公共治理典範獎」

▲雲林縣警察局斗南分局獲頒「雲林公共治理典範獎」雲林縣政府第一線服務機關(單位)組第一名。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府辦理主管創新服務學習暨第二屆「服務上場-雲林公共治理典範獎」，今（3）日舉行頒獎表揚活動，頒發獎項嘉勉各得獎機關努力的成果，獲獎機關紛紛發揮活力巧思，以象徵團隊精神的裝扮或標語，充分展現公務同仁的服務熱忱與團隊精神。

為了樹立標竿學習典範，擴散優質服務效益，雲林縣長張麗善上任後即辦理雲林縣政府「服務上場-雲林公共治理典範獎」，今年是第二屆的評比，期望透過該獎項獎勵與競爭機制，引導各機關積極主動精進為民服務工作，關注服務對象社會經濟背景多樣化，解決年齡、性別、族群等因素所造成之服務機會落差不均等現象，有效促進社會包容及社會資源衡平使用。

▲雲林縣莿桐鄉公所獲頒「雲林公共治理典範獎」各鄉鎮市公所組第一名。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善表示，雲林服務上場，積極提升服務品質的努力榮獲中央評比肯定，國家發展委員會於今年11月27日公布第三屆政府服務獎得獎機關，雲林縣政府以「雲林縣政府創生智庫暨產業數位轉型輔導計畫」，獲得評審委員的肯定，從一百二十六個參賽機關中脫穎而出，榮獲第三屆「政府服務獎」社會關懷服務組獎項。

▲雲林縣警察局斗南分局獲頒「雲林公共治理典範獎」雲林縣政府第一線服務機關(單位)組第一名。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府秉持公正、公平、公開原則辦理雲林縣政府第二屆「服務上場-雲林公共治理典範獎」評獎作業，評獎結果及得獎單位資料皆上網公開，提供各政府機關(單位)標竿學習。本屆各類組評獎結果：

(一)各鄉鎮市公所組

1.第一名：雲林縣莿桐鄉公所

2.第二名：雲林縣二崙鄉公所

3.第三名：雲林縣古坑鄉公所

4.優等：雲林縣虎尾鎮公所、雲林縣土庫鎮公所及雲林縣大埤鄉公所3公所。

(二)雲林縣政府第一線服務機關(單位)組

1.第一名：雲林縣警察局斗南分局

2.第二名：雲林縣北港地政事務所

3.第三名：雲林縣水林鄉衛生所

4.優等：雲林縣麥寮戶政事務所、雲林縣消防局第二大隊、雲林縣虎尾地政事務所

二、數位創新加值類：

(一)第一名：幼兒園新生入學跨機關整合登記作業(My Data) (雲林縣政府計畫處、教育處)

(二)第二名：科技輔助全方位，確保防汛救災零時差(雲林縣政府水利處)

(三)第三名：雲林「微冊角落」-因為閱讀而幸福(雲林縣政府文化觀光處)

(四)優等：空氣污染防制(雲林縣政府環境保護局)



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