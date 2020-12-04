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國父眼神電暈人？3張「美男照」被瘋傳...真相曝光：看百鈔秒懂

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／TFC 台灣事實查核中心）

▲這3張照片被誤傳為「孫中山年輕時的舊照」。（圖／翻攝自Facebook／TFC 台灣事實查核中心）

記者曾筠淇／綜合報導

人人愛看俊男美女！日前網路上瘋傳3張容貌俊俏的男子照片，且還有人指稱那是「孫中山年輕時的舊照」。不過，TFC 台灣事實查核中心今（4日）早立刻打臉，澄清在網路掀起熱議的照片主角分別是中國工程院院士王德民，以及日本已逝世演員三船敏郎，根本與國父孫中山沾不上邊。

網路近日流傳3張黑白帥照，上頭的主角除了輪廓深邃、有著濃眉大眼，且眼神似乎還可以電暈大票女孩子，其中就有人指稱，這些都是「孫中山年輕時的舊照」。不過，「TFC 台灣事實查核中心」指出，這三張照片其實與孫中山根本無關，「網傳三張照片中，有兩張照片是中國工程院院士王德民，一張照片是日本演員三船敏郎，皆與孫中山無關。」

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▲▼100元,100塊,百鈔,200元,200塊,孫中山。（圖／記者曾筠淇攝）

▲網友戲稱，看百鈔即可闢謠。（示意圖／記者曾筠淇攝）

查核中心表示，他們將照片以圖反搜，並搭配關鍵字搜尋，從陸媒《人民網》、《新華網》、《CCTV10》的報導中得知，照片一、二其實都是大陸的石油專家王德民，而前者為王德民1955年就讀北京石油學院（現中國石油大學）的註冊入學照片，後者則為王德民高中時期的照片。

至於照片三，查核中心發現，雖然圖像經過翻攝已經變形，但還是可以看出原始照片上的人其實是日本已逝世演員三船敏郎。此外，查核中心還提到，該張照片之前也曾被誤植為汪精衛、蔣孝勇等人，已經不是首次被誤認。

查核中心闢謠後，意外掀起新一波討論，不少網友留言回應，「可以看一下自己手上的百元鈔嗎」、「一看就不像啊」、「笑死！這也有人信」、「實在不懂造謠這個的人在想什麼」。

【錯誤】網傳照片指稱是「孫中山年輕時的舊照」？ 經查： 網傳三張照片中，有兩張照片是中國工程院院士王德民，一張照片是日本演員三船敏郎，皆與孫中山無關。 傳言指稱照片是「年輕的孫中山」為「錯誤」訊息。 　 完整查核報告請見台灣事實...

TFC 台灣事實查核中心發佈於 2020年12月3日 星期四
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