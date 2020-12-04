避免空氣惡化及無法預期危害　消防局：請勿露天燃燒農業廢棄物或野草

▲近來台南市發生數起燃燒雜草案件，不僅其造成下風處空氣惡化，並延燒鄰近果園及農作物，甚至車輛，所幸並未造成傷亡，造成消防人員疲於奔命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來幾天台南市發生數起燃燒雜草案件，不僅其造成下風處空氣惡化，並延燒鄰近果園及農作物，甚至車輛，所幸並未造成傷亡，消防局呼籲民眾切勿任意燃燒野草、雜物，以免造成無法預期危害。

近來南部並未降雨，農作物秋收後植物野草乾枯，七股區義合里槺榔附近曾文溪河堤內發生火災，消防局當日下午1時17分受理燃燒野草及農作物火警，燃燒的範圍相當的大且同時有多處在燃燒，消防局陸續派遣七股、土城、西港及學甲消防中隊前往搶救，動員投入大量警義消人員，雖在火場燃燒範圍極廣、農路狹小及消防水源不足等不利救災之因素下，在消防人員積極作為下火勢於傍晚時分撲滅。

安南區公學路四段附近亦發生因燃燒雜草，延燒附近廢棄車輛情況，本件雖未造成嚴重大面積延燒，但亦造成附近空氣嚴重不良及民眾虛驚情況。數件雜草火警案件，雖無重大損失，卻造成消防人員因處理該類似案件而疲於奔命。

幾件雜草火警案件發生，不僅造成鄰近區空氣嚴重不良，甚至綿延10幾公里，因此，黃偉哲市長呼籲民眾於秋收後，近日亦未降雨作物、雜草乾枯，農民朋友切勿任意引燃雜草，引免造成鄰近區域廣大空污（七股雜草火警當日，安南區及安平區，甚至北區、南區空氣中皆可聞到燃燒雜草煙臭味）。

消防局李明峯局長呼籲民眾，請勿露天燃燒農業廢棄物或野草，因野外強風吹襲下，火勢蔓延迅速，且方向無法掌握，以免造成無法預期害，而消防人員亦因此常疲於奔命。

農業廢棄物亦屬事業廢棄物的一種，目前尚無協助清運處理，但有以下幾點建議可供農民朋友參考：1、某些加工廠，可回收稻草加工再利用。2、較小型有機質農業廢棄物可切碎埋入泥土裡當肥料。3、果樹等較大型有機質農業廢棄物，可購買粉碎機粉碎成小塊堆肥或再利用。4、塑膠類農業廢棄物可收集送往焚化爐燃燒或聯絡廠商回收再利用。



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