▲後疫情時代，長春藤攜手醫界布局預防醫學。（採訪／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者吳杰澄）

▲2020台灣國際醫療暨健康照護展在台北南港展覽館登場，長春藤攜手醫界布局預防醫學。（圖／記者吳杰澄攝，下同）

消費中心／採訪報導

2020台灣國際醫療暨健康照護展(3日)在台北南港展覽館登場！智慧醫療的趨勢發展帶動跨領域合作新風潮，媚登峯集團在20年前創立的長春藤生物科技也積極布局預防醫學、再生醫學以及細胞醫學，長春藤生物科技創辦人莊雅清表示，長春藤會持續跟醫院合作，著力的在預防醫學與抗老化領域，去幫助需要幫助的病人，讓大家可以活得很健康、很年輕也很漂亮。

▲▼長春藤生物科技創辦人莊雅清表示，長春藤會持續跟醫院合作，著力在預防醫學與抗老化領域。

目前最火紅的再生醫學幹細胞技術研究，應用範圍日漸廣泛，不僅可用於癌症治療，也可以運用在體重管理。長春藤生物科技與花蓮慈濟醫學中心、慈濟創新研發中心攜手研究，將再生醫學應用於體重控制。花蓮慈濟醫學中心林欣榮院長表示，從芹菜當中萃取出小分子MTF-5，結合脂肪幹細胞，可促進體內棕色脂肪再生、提高新陳代謝，預防代謝疾病如三高、心血管疾病、脂肪肝等慢性病，林欣榮院長進一步表示，未來「享口福、不增胖」將不再是夢想，目前計畫將相關研究成果發表在代謝相關領域的國際期刊，相關專利也正在申請中。

▲花蓮慈濟醫學中心林欣榮院長表示，從芹菜當中萃取出小分子MTF-5，結合脂肪幹細胞，可促進體內棕色脂肪再生、提高新陳代謝，預防代謝疾病如三高、心血管疾病、脂肪肝等慢性病。

▲台大醫院小兒部權威醫師暨長春藤生物科技 GTP 實驗室主持人林凱信教授指出，透過 iNKT 細胞放大培養技術，突破周邊血幹細胞儲存限制，可放大 iNKT 細胞數量。

而目前被用在治療癌症以及免疫及相關疾病的免疫療法也有研究進展，台大醫院小兒部權威醫師暨長春藤生物科技 GTP 實驗室主持人林凱信教授指出，透過 iNKT 細胞放大培養技術，突破周邊血幹細胞儲存限制，可放大 iNKT 細胞數量，相較於過去自體移植患者欲取得足量的免疫細胞，需反覆回院施打、多次採集，過程耗時且疲累，將可大幅減輕患者所需耗費的時間及身心負擔，更精準治療特定癌症以及免疫系統疾病。

▲▼長春藤獨家引進10分鐘雕塑體態HUBER 360® EVOLUTION運動神經體能運動儀器，全方位守護國人健康。

長春藤生物科技長期致力提供多元個人化精準健康管理方式，除了攜手醫界，也獨家引進10分鐘雕塑體態HUBER 360® EVOLUTION運動神經體能運動儀器，以及幹細胞萃取活性蛋白頂級保養品，和SRF新型優適骨療法，全方位守護國人健康。