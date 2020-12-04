學生餐廳活春宮！女大生當眾低頭「忘情吞吐」　同學看完全程

▲揚州市職業大學不雅影片事件。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

微博一名博主1日連續發佈事關揚州市職業大學的網帖，其內容一是「有女生跳樓未遂」，二是「學校有學生疑似在食堂（學生餐廳）公共場合進行不雅之事」。其中，「學生疑似在食堂公共場合進行不雅之事」還配了影片，影片中，一男大生坐在餐椅上，面前半蹲著一名疑似正在忘情吞吐的女生，兩人距離很近。

曝光的影片長達8秒，還能聽到周圍人聲。3日，揚州市職業大學終於現身回應，證實影片中的食堂確實是該校。

學校進一步表示，因為影片拍攝的距離太遠，僅通過影片不能確定是否為不雅行為，相關情況還在進一步核查中，核查結果將及時說明。此外，學校還自曝，正設法聯繫發佈該條PO文的網友，要求刪除相關影片。

針對女生跳樓未遂的傳言，學校也回應，「經了解情況，跳樓事件是因學生糾紛，已查清並請學工處和學院繼續做好學生的心理疏導等工作，事件已得到妥善處理。」

▲網友加碼爆料。（圖／翻攝自影片）

不過，相關影片曝光後，更有知情網友再次爆出該校的另外一起學生餐廳四腳獸的事件。網友「看蘇州」發圖文稱，「二樓食堂的一角，時間晚上8點10分拍的，不是上午的影片，這個學校校風嚴重有問題 。」照片中，一男一女也在當眾忘情交疊。

►戴口罩也要記得保養

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995