iPhone 12 Pro「潛行版」問世！鈦合金機身設計定價15.6萬元

▲iPhone 12 Pro Stealth。（圖／翻攝自Caviar）

記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果在今年新推出 iPhone 12 系列手機，一推出就造成全球一股瘋搶的熱潮，更快的處理器速度、更好的相機體驗與回歸方正的機身設計都是令人注目的焦點。不過，近期一支名為 iPhone 12 Pro Stealth 系列手機橫空出世，售價竟高達4,990美元（約台幣14.1萬）與5,520美元（約台幣15.

6萬元），引起一陣熱議。

綜合外媒報導，iPhone 12 Pro Stealth（隱形）系列手機由俄羅斯珠寶商Caviar客製化製造，為求高程度的隱密性與安全性，整機閹割相機功能與LiDAR系統，在手機背殼部分採用扭索紋工藝製成的鈦合金，分為黑色與金色版本，售價分別為4,990美元與5,520美元，金色版本表面更採用物理氣相沉積（PVD）電鍍技術，可強化被鍍體的抗腐蝕性。

據悉，iPhone 12 Pro Stealth雙版本皆為限量發行，全球各限量99支，機身側方會刻下編號。雖然閹割了相機功能，但仍保有Face ID功能，適合身處機敏地區工作的企業或政府雇員。

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