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南韓國會提案「禁止向北韓灑傳單」　反對黨痛批：聽金與正的命令

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▲▼南韓分析，金與正在北韓地位明年將大大提升。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓分析，金與正在北韓地位明年將大大提升。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／綜合報導

南韓國民議會2日舉行全體會議，提出《朝韓關係發展法》修正案，擬禁止向北韓廣播、灑傳單，違反則可能遭到最高3年的監禁或3000萬韓元的罰款。反對黨砲轟，政府聽從金與正的命令，「禁錮人民言論自由是違憲的行為。」

根據《朝鮮日報》報導，提案是由兩位民主黨議員宋永吉與金洪哲提出的，執政黨8月時就想通過這項法案，但遭到反對黨阻止。議員趙泰勇表示，「從來都沒有政府嘗試過這種違憲的想法，我不會允許人民失去言論自由。」

反對黨譴責，「目前在文在寅僅剩1年又6個月的任期內，執政黨試圖以『打破南北關係』作為藉口，來獲得憲法的保障。不顧憲法侵害言論自由，聽從北朝鮮的命令，強制修改法律。」

▲▼文在寅任內積極恢復朝韓對話。（資料照／達志影像／美聯社）

▲文在寅任內積極恢復朝韓對話。（資料照／達志影像／美聯社）

金與正在6月4日時針對脫北者團體散佈傳單，向南韓方面提出譴責，要求韓南「立法制止」這樣的事情繼續發生。第二天，就有民主黨議員金洪哲提出相關提案，而宋永吉也在同月30日，提出相似的法案。

執政黨針對提案被擱置，希望組成協調委員會，且明確表示，「這是共同的責任。我們認為這是一個緊迫的問題，如果這是關乎南韓安全的法案，我希望法案能被盡速處理。」

提出議案的宋永吉解釋，「我本應該成立一個協調委員會，但沒有一個議員積極地提出這個問題，因此才被忽視了。至於我是否會根據金與正的命令而提案？請保持對國民議會議員最低程度的尊重。」

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