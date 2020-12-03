金管會修《保險法》　放寬保險業投資公共建設、社福事業

▲行政院院會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

金管會3日在行政院會上報告《保險法》修法方向，為引導保險業資金投資國內產業、公共及社會福利事業，將放寬保險業擔任公共投資及社會福利事業董事、監察人不得超過1/3的限制。但其中的「社會福利」一項引發關注，行政院秘書長李孟諺說，未來會請衛福部考量，在保險資金挹注、但也不會讓長照機構財團化，這中間可求取一個平衡，希望找到一個雙贏。

李孟諺表示，此次修正《保險法》是希望有更多的民間投資挹注社會福利，但又不會造成財團化，希望找到雙贏的方案，金管會目前的法令修正主要是偏重公共建設投資方面。

蘇貞昌裁示，本案修正係為引導保險業資金投資國內產業、公共及社會福利事業，放寬保險業擔任公共投資及社會福利事業董事、監察人，放寬原本最多只能有1/3的比率之限制，希望藉此提高保險業參與投資公共建設或長照機構的意願，另並強化對保險業管理法制，以健全保險業財務結構與受險能力。進入立院審議後，請金管會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

金管會主委黃天牧表示，這次主要是修《保險法》146條之5，本來的條文就有包括公共建設、專案運用跟社會福利事業等，這次主要是想把保險資金在擔任公共建設的董監事比例能不受限制，提高誘因讓保險業者投入公共建設，只是因為146條之5的文字中有包含社會福利，所以為了簡化，沒有特別把社會福利排除。

黃天牧指出，現行的衛福部《長照服務機構法人條例》第33條規定，本來就有規定營利的法人社員擔任董監事不得超過1/3，現況也沒有保險業投資，「所以這修法最多只是對公共建設方面產生效果，對於社福事業完全要遵照為福部主管機關現在的規定」，不會有任何保險資金投入長照法人的疑慮，現在就沒有任何保險業投入長照機構法人。

黃天牧強調，這次修法是針對公共建設，只是條例中含有社會福利，衛福部的法律中就有規定最多是1/3，所以即便未來修法通過後，保險資金也不得超過衛福部的法律規定。

至於保險業可以投資公共建設，公共建設會不會因此被保險業掌握？黃天牧說，這可以放心，所有的中央、地方政府如果願意把公共建設釋出給保險業投資，主管機關可以自己決定哪些公共建設讓保險業投資，哪些不能投資，主控權都在中央跟地方政府主管機關，所以不會有所謂保險業操控公共建設的疑慮。

黃天牧說，目前保險業投資公共建設約4千多億，其中有些縣市的汙水下水道，就有保險業者投資，綠能電廠、太陽能光電，都是保險業可以協助政府發展經濟產業，「這次修法是希望讓現在的1/3公共建設董事的限制能夠打開，增加誘因，不會有任何介入長照機構或是操控公共建設的疑慮」。