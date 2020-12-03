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電暖器恐成隱藏凶器！3分鐘打火機直接爆炸　10分鐘棉布燒毀

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圖、文／CTWANT

近來氣溫陡降，真的有進入冬天的感覺，氣象專家也提醒今年冬天將會有一波超強低溫；許多人已經準備好禦寒衣物，也將束之高閣的電暖器搬了出來。不過，鹵素電暖器使用不當只要3分鐘就能引爆打火機，15分鐘就能讓棉被燒起來，若使用不當的話相當危險！

（示意圖／百度）

▲鹵素電暖器使用不當只要3分鐘就能引爆打火機。（示意圖／百度）

（圖／金山消防微博）

▲大陸金山消防部門為了呼籲民眾正確使用，特地PO了一段影片，以鹵素電暖器做試驗。（圖／金山消防微博）

因為電暖器而引發的火災時有所聞，大陸金山消防部門為了呼籲民眾正確使用，特地PO了一段影片，以鹵素電暖器做試驗。打開電暖器1分鐘，表面溫度已經上升到250度，垂掛的豬肉在10分鐘內就被烤熟了，原來烤肉不用生火啊！（大誤）

（圖／金山消防微博）

▲消防人員將棉布蓋在電暖氣上，才5分鐘棉布就已經開始變形。（圖／金山消防微博）

消防人員接著做其他試驗，將一片棉布蓋在電暖氣上，才5分鐘棉布就已經開始變形，10分鐘後被點燃，出現明顯的火勢，相當嚇人。放在電暖器上的打火機，更是只需要3分鐘就發生爆炸，整個噴飛到遠處！

（圖／金山消防微博）

▲放在電暖器上的打火機，更是只需要3分鐘就發生爆炸。（圖／金山消防微博）

金山消防提醒，在使用取暖設備時，一定要注意遠離易燃物，而且人在離開前一定要先關掉，以免電暖器因為設備短路，或是電壓過載、電線走火等情況，造成火災。

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