台灣潛艦國造超強防禦力！　美記者：8艘就可摧毀大陸入侵艦隊

▲蔡英文主持「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／記者林銘翰攝）

記者劉亭／綜合報導

台灣近日正式啟動潛艦國造計畫，預計2025年交艦。美國軍事記者艾克斯（David Axe）2日表示，只要8艘台灣潛艦就可以威嚇大陸入侵，甚至可以完全摧毀一個部隊。

艾克斯在富比世刊文指出，台灣8艘潛艦雖然花費高達160億美元，但是這項花費的每一分錢都相當值得，因為這可以對大陸起到威嚇作用。佛州「2049計畫研究所」執行董事斯托克斯（Mark Stokes）也指出，「他的反威嚇效果不應該被低估」。

▲蔡英文總統主持台船公司高雄廠「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／翻攝自臺灣國際造船公司）

艾克斯表示，台灣海軍計畫把新的潛艦進行反潛艦佈署，瞄準載有侵入武器，穿越台灣海峽100英里的大陸潛艦。來自麻州機構的潛艦專家科特（Owen Cote）表示，由於台灣海峽水淺、吵雜的環境，大陸潛艦在受到攻擊前，基本上很難探測到遭受攻擊。

大陸海軍擁有大約70艘具有攻擊潛艦，以及數艘配備有聲納的水面戰艦和海上巡邏機。艾克斯認為，但這些部隊無法抵抗台灣一個小艦隊，這也強調了台灣的潛艦國造計畫意義重大，這些新船將極大地加強台灣的防禦能力。