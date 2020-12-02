半個車道掉太平洋！搶修蘇花武塔段「天坑」　施做路基回填太空包

▲蘇花武塔段長4公尺、寬3公尺「天坑」，2日完成鋼軌樁打設及鋼板擋土，預許3日施做路基回填的太空包堆疊。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

1日雨炸蘇花武塔段，轟出長4公尺、寬3公尺「天坑」！且半個車道直下太平洋，公路總局2日在雨勢較緩時，派出搶修機具，2日完成鋼軌樁打設及鋼板擋土等，預許3日施做路基回填的太空包堆壘等工程。而這路段目前仍單線雙向機動交管。

1日中午13時40分，舊蘇花（台九丁線）38.4公里處（武塔段）道路東側，出現長4公尺、寬3公尺「天坑」，路基遭大雨掏空，半個車道直下太平洋，幸當時無人車通過，未釀禍。

2日上午，公路總局派出搶修機具，進行鋼軌樁打設，保護舊有路基，2日下午並完成鋼軌樁打設及鋼板擋土、太空包底座平台混凝土澆注等搶修工程，3日將進行太空包堆疊，保護舊有路基，後續即進行擋土牆施工。工程順利的話，將儘速全面恢復雙線雙向通行。

其他人也看了這些更多熱門新聞...

►雨炸宜蘭轟出「天坑」！蘇花武塔段半個車道消失...直下太平洋

►羅東知名「羊舖子」被狂砸！老闆不賣「半碗魯肉飯」 他開槍怒轟

►快訊／宜蘭一國中女學生從4F墜下 一度無生命跡象與死神拔河中

►日本「神級精華」2400元→499元 開賣1小時飆破6座晴空塔高度

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困