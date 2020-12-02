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半個車道掉太平洋！搶修蘇花武塔段「天坑」　施做路基回填太空包

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▲▼鋼軌樁打設搶修蘇花武塔段長4公尺、寬3公尺「天坑」路基中。。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲蘇花武塔段長4公尺、寬3公尺「天坑」，2日完成鋼軌樁打設及鋼板擋土，預許3日施做路基回填的太空包堆疊。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

1日雨炸蘇花武塔段，轟出長4公尺、寬3公尺「天坑」！且半個車道直下太平洋，公路總局2日在雨勢較緩時，派出搶修機具，2日完成鋼軌樁打設及鋼板擋土等，預許3日施做路基回填的太空包堆壘等工程。而這路段目前仍單線雙向機動交管。

▲▼蘇花武塔段長4公尺、寬3公尺「天坑」，2日完成鋼軌樁打設及鋼板擋土，預許3日施做路基回填的太空包堆疊。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼蘇花武塔段長4公尺、寬3公尺「天坑」，2日完成鋼軌樁打設及鋼板擋土，預許3日施做路基回填的太空包堆疊。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

1日中午13時40分，舊蘇花（台九丁線）38.4公里處（武塔段）道路東側，出現長4公尺、寬3公尺「天坑」，路基遭大雨掏空，半個車道直下太平洋，幸當時無人車通過，未釀禍。

2日上午，公路總局派出搶修機具，進行鋼軌樁打設，保護舊有路基，2日下午並完成鋼軌樁打設及鋼板擋土、太空包底座平台混凝土澆注等搶修工程，3日將進行太空包堆疊，保護舊有路基，後續即進行擋土牆施工。工程順利的話，將儘速全面恢復雙線雙向通行。

▲▼鋼軌樁打設搶修蘇花武塔段長4公尺、寬3公尺「天坑」路基中。。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼蘇花武塔段長4公尺、寬3公尺「天坑」，2日完成鋼軌樁打設及鋼板擋土，預許3日施做路基回填的太空包堆疊。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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