遠航客機3度流標！便宜222萬沒人買　執行署年終拍賣進帳1.3億

▲法務部執行署舉行拍賣會，吸引不少投標民眾冒雨參與。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者謝欣辰／綜合報導

法務部行政執行署所屬各分署1日舉辦全國123聯日拍賣，拍定金額總計達新臺幣高達1億3,034萬3,553元；而由台北分署拍賣的遠航客機，卻三度流標。

行政執行署表示，不動產拍定金額總計1億2,935萬3,621元，其中拍定金額最高為桃園分署最受囑目位於桃園市桃園區富國天廈社區2樓補習班，拍定金額為4,792萬1,000元。

而動產拍賣的拍定金額總計98萬9,932元，以花蓮分署拍賣1台ISUZU自用小貨車（2007年、2999C.C.），拍定金額20萬1,000元為最高；其他拍定動產琳瑯滿目，包含國際名牌精品、珠寶飾品、股票、掛畫、數位鋼琴、家電用品、油飯、蛋糕、白米、洋酒、寵物用品等。





▲遠航編號B-28017的MD-82型客機已三度流標。（圖／翻攝行政執行署網站）

另外，台北分署第三次拍賣遠航客機，底價從第一次拍賣的672萬降為450萬元，卻還是流標；對此，台北分署表示，遠航客機將進入特別變賣程序，價格仍為450萬元，為期3個月，有意應買者可直接洽詢台北分署，3個月期滿後若仍無人購買，台北分署將徵詢移送機關是否降價拍賣。