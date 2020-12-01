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誠品推虛實整合　到店逛街免提「直接寄回家」　12月底前滿6千送6百

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▲誠品線上發表會。（圖／誠品提供）

▲誠品線上購物平台發表，強調快速到貨讓民眾有感。（圖／誠品提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品旗下全新網購平台「誠品線上」今（12／1）正式開站，與之前最大不同便是提供更豐富的商品品項，以及全新的物流速度，業者強調除了365天全年無休之外，到貨時間最快還可縮短至24小時，另串連旗下實體通路推出整合服務，民眾日後逛街逛到誠品，看到什麼好貨用手機連結就可下單，不用再提著手酸擠捷運了。

今年因受疫情影響，上半年2月至4月實體通路業績大受衝擊，促使百貨與賣場規劃的線上服務「加速作業」，誠品佈局3年的全通路計畫「誠品線上」12／1起也正式上線，主打200萬種中英文、其他外文書籍與特色文具，還提供米麵食品、衛生清潔等10大優質民生用品，連在地小農農產品都能買到。

此外最大改進便是物流到貨的速度，除了強調3步驟快速下單之外，誠品旗下物流也轉型全新倉儲型物流，強調使用機器人快速理貨自動化設備及多樣化物流配送，能大幅提升到貨速度，提供全年無休配送服務之外，最快24小時就能到貨。

串聯全通路的「OMO虛實整合購物」也很有趣，消費者逛實體門市時若之後還有行程，或遇到門市無現貨的情況，可透過會員資料連結系統發送簡訊，點進去就直接在自己帳號的「購物車」內出現，連查找功夫都不用就能直接下單，免提回家用物流就送到家，目前已有50間專櫃可提供此服務，預計日後書店也會開放，屆時就不用拿著厚重的書回家了。

誠品觀察，過去在線上購物的誠品人會員男女比例約為4：6，25歲至45歲為主力客層，除喜愛具獨特性的商品，購物需求也相當多元，新上線的購物平台以創造「閱讀與生活的無盡想像」為定位，匯集豐富類別，包括居家選品、育兒逸品、美妝香氛、3C等範疇，甚至連民生用品包括麵線、麻油、牙膏都能買到。

業者表示，慶祝線上開站，12／1至12／31每日登入參加轉盤遊戲，可獲得誠品線上、誠品書店、誠品生活50元至1,000元不等優惠券，另於誠品線上及誠品實體店點各消費一筆，累計滿6,000元送600元抵用券。活動期間註冊成為誠品人會員，加贈「誠品線上50元抵用券」、「誠品書店單書77折券」、「誠品生活200元折抵券」。

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