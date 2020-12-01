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許勝雄續執掌海基會　代理時間史上第二長

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▲▼許勝雄繼續代理海基會董事長，主持12月1日召開的海基會第十一屆理監事第一次聯席會議。（圖／記者陳政錄攝）

▲許勝雄繼續代理海基會董事長，主持12月1日召開的海基會第十一屆理監事第一次聯席會議。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

財團法人海峽交流基金會（海基會）1日舉行第十一屆董監事第一次聯席會議，確認由許勝雄續行代理董事長一職。他表示，海基會會務牽涉到成千上萬兩岸民眾的福祉、權益，將繼續善盡各項責任，協助和關心台商、陸配、陸生權益。

因前海基會董事長李大維8月3日轉任行政院秘書長，許勝雄自8月6日起，經行政院批准，正式代理海基會董事長，因他係以民間捐助人身分獲選為董事，也未支薪，無須申報財產和到立法院報告備詢。

▲▼許勝雄繼續代理海基會董事長，主持12月1日召開的海基會第十一屆理監事第一次聯席會議。（圖／記者陳政錄攝）

許勝雄8月時受訪表示，他僅「暫代」三個月。但11月6日屆滿時，陸委會表示仍由許勝雄續行代理，陸委會主委陳明通還說，許代理任期沒有時間點，直到新任董事長選出為止。

原外界傳言前海基會董事長田弘茂可望回鍋，或業界大佬張忠謀、施振榮出線，以及許勝雄「真除」可能，但12月1日海基會改選第十一屆董監事，舉行首次聯席會議時，仍由許勝雄以代理董事長身分，擔任會議主席並主持，也代表在兩岸關係緊張之際，下一任海基會董事長人事案繼續難產。

過去海基會董事長也曾出現過兩次代理情況，包括首任辜振甫過世後，由劉德勳以陸委會副主委身分代理，時間為2005年1月3日到同年6月11日；2016年總統蔡英文上任後，兩岸關係緊張，由陳德新以科技部常務次長身分代理，時間為2016年5月20日至同年9月12日。

目前，許勝雄的代理任期將滿4個月，今天剛超過陳德新的代理時長，若接下來人事案仍未敲定，許還可望超過劉德勳的五個月，成為史上代理時間最長的海基會董事長。

►我該答應女友嗎？

►時間對我們來說完全沒用！

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