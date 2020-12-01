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瘋電影／惡童當街 經典重映　手繪善與惡的對峙

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文／賴賴

▲▼惡童當街 經典重映。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

像是一部都市寓言故事，沒有父母的孩子如何在都市角落中殘存，童心未泯卻殘忍不堪，成為街頭小霸王的狠勁，連黑道都不怕，沒有未來的壓力，生命只有現在，這部手畫作品，繪畫出殘忍都市一角，所有的腳色都是醜陋的，即便是警察也不乾淨，整個城市裡誰才是真正的好人，答案似乎令人心寒。

評價超高的惡童，有著現代浮世繪的暗黑氛圍，透過最天真的兒童在街角變化，帶出社會帶給下一代真正的影響，全力面對社會不堪的影響，惡童沒有盡頭，死亡才能結束，即使像過街老鼠般的生活，他們有著自己的歡快，感觸很深，看完心情也好不起來的動畫電影。

片　　名：惡童當街 經典重映
英文片名：Tekkon Kinkreet
類　　型：動畫
上映日期：2020-11-20
片　　長：01時50分
導　　演：麥可阿里亞(Michael Arias)
演　　員：二宮和也(Kazunari Ninomiya) 、 蒼井優(Yu Aoi) 、 伊勢谷友介(Yusuke Iseya) 、 宮藤官九郎(Kudo Kankuro) 、 本木雅弘(Masahiro Motoki)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：天馬行空

劇情大綱

原著漫畫狂賣百萬本，松本大洋最傳奇代表作


充滿戾氣的街頭小霸王「小黑」（二宮和也 配音），和天真卻讓人傷透腦筋的惡童「小白」（蒼井優 配音）。兩個從小孤苦無依、相依為命的麻吉，一同住在「寶町」：充滿金錢、暴力和龍蛇混雜的地獄之城。這兩個被稱為「貓」的少年，從沒想過自己和寶町的未來，但無憂無慮的生活卻逐漸起了變化。

一日，綽號「老鼠」的黑道鈴木帶著惡棍手下重回寶町，引進由謎樣男子「蛇」所領導的粗氣財團，他們不僅要將寶町夷為平地，還派了三個擁有特異功能的殺手準備暗殺小黑跟小白。邪惡勢力不斷壓迫小黑和小白的生活，面對環境變遷，兩人的友情也出現重大危機。惡童決定要站出來捍衛自己心愛的城市，和「老鼠」展開一場亡命遊戲！

▲▼惡童當街 經典重映。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲所有的視覺環境都是一筆一畫勾勒出來的線條。

▲▼惡童當街 經典重映。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲如何讓最單純的孩子變成極惡的惡魔。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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