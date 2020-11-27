瘋電影／古魯家族：新石代　唯有愛能夠衝破一切藩籬

文／賴賴

瘋言瘋語：

單從舊石器時代和新石器時代的兩個時代進展文化差異，就可以呈現出這麼多不同幽默趣味的差別，以文化隔閡點出人類如何排斥新文化，而又如何在接受彼此之後化解了所有的誤會，電影非常有深度，內容淺顯易懂，闔家觀賞的好作品，電影流暢好看。

趣味性的劇情設計，舊石器時代的家庭關係緊密，雖然外來的風險多而高，正因此凝聚了很深厚的家庭互動，每個人之於家庭的功能性都超高，沒有人是可以坐享其成的，這樣的家庭教育使得彼此更多的包容和理解，而文明進步，人類的需求被科學滿足，家人彼此需求的濃度降低，舒適卻疏離，電影有許多層次性的內涵議題可以被討論，而最終只有共同禦敵所產生的革命情感，是無可取代的生死關係，於是衝破文化差異的情感，直接領導著不同文化進步修正。

怪獸設計和整體美術都充滿童趣，很棒的劇本，非常好看。

片 名：古魯家族：新石代

英文片名：The Croods: A New Age

類 型：動畫、喜劇

上映日期：2020-11-27

片 長：95分鐘

導 演：喬伊克勞福德(Joel Crawford)

演 員：尼可拉斯凱吉(Nicolas Cage) 、 萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds) 、 艾瑪史東(Emma Stone) 、 凱薩琳基納(Catherine Keener) 、 萊斯莉曼恩(Leslie Mann) 、 彼得汀克萊傑(Peter Dinklage) 、 克羅瑞斯李曼(Cloris Leachman)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：環球影業

劇情大綱

古魯家族曾經遇到不少危險和災難，像是從滿口尖牙的史前怪獸嘴裡驚險逃生，並且在世界末日中倖免於難，但是他們現在將面對最大的挑戰：另一個家族。



古魯家族需要找到一個全新的地方生活，於是這個史前時代的第一家族就勇闖新世界，尋找一個全新的家園。當他們找到一個受到周全保護，風景優美、氣候宜人，完全符合他們需求的人間樂園的時候，他們都覺得他們所有的問題都解決了…除了一件麻煩事，那就是有另一個家族已經住在那裡：郝野人家族。



郝野人家族顧名思義就是他們的生活過得比古魯家族好太多了，他們有豪華的樹屋、各種先進的發明，以及擁有人工灌溉系統，一望無際的新鮮菜園。換句話說，他們比古魯家族進步太多了。當他們招待古魯家族成為史上第一個到別人家作客的客人之後，古魯這個山頂洞人家族和郝野人這個現代家族很快就產生了越來越激烈的衝突和矛盾。

當這兩個家族看似水火不容的時候，一個全新的威脅即將迫使他們遠離安逸的田園生活，前往危險的外面世界展開一場史詩級的冒險旅程。他們不只是必須接受和擁抱彼此之間的不同、從對方身上得到力量，而且必須共同創造一個美好的未來。

▲舊石器時代的人穿著獸皮，而新石器時代的人已經有衣服鞋子穿了。

▲原來地球上還有另一個人類女孩。

▲不能適應新文化的父親難以理解隱私是什麼東西。

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