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瘋電影／我的媽媽開GAYBAR　變裝舞者需要被家庭認同

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文／賴賴

▲▼我的媽媽開GAYBAR。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

真心好看，每個同志甚至第三性都是天生的，並不是因為學壞，誰都不願意成為眾人指點的對象，電影傳遞了一個非常重要的訊息，每個原生家庭是否能真正成為這些同志一個避風港，還是指責最嚴厲的霸凌地，電影的劇本非常真實，且很溫暖的結局，透過一個失去兒子的母親，來喚起每個正在刻意疏離第三性孩子的家庭，後悔真的會來不及。

這絕對不是商業片，卻視覺音效都非常用心，而看得出來拮据的製作經費，只有三個場景可變換的空間，劇情卻完全融合視覺侷限感來達到這些同志精神生活的狹窄，如果沒有互給溫暖，他們怎麼活下去，所以有許多被毒品控制的成年人，難以解開的心靈枷鎖，這真的是非常人可以理解的，用更包容的態度去接納他們，除了社會，家庭才是真正的第一關，超棒的劇本。



片　　名：我的媽媽開GAYBAR
英文片名：Stage mother
類　　型：劇情、喜劇
上映日期：2020-11-13
片　　長：01時33分
導　　演：湯姆費傑羅(Thom Fitzgerald)
演　　員：賈姬威佛(Jacki Weaver) 、 劉玉玲(Lucy Liu) 、 艾德葛納(Adrian Grenier) 、 美雅泰勒(Mya Taylor)
發行公司：海樂

劇情大綱

她與摯愛告別後，開始瞭解陌生的彩虹人生！

唱詩班指揮-梅碧琳(賈姬威佛 飾)，在兒子逝世後，繼承他的變裝俱樂部，她從保守德州搬到絢爛的舊金山，更得拯救俱樂部免於倒閉之危，讓丈夫和身邊的親友都大吃一驚。在這個喧鬧、充滿活力的新環境中，她開始為自己生活尋找新的意義，也才慢慢了解，多年未曾聯繫的兒子，度過的是什麼人生…

▲▼我的媽媽開GAYBAR。（圖／yahoo）

▲二十年沒兒子的消息，收到通知是葬禮。

▲▼我的媽媽開GAYBAR。（圖／yahoo）

▲每個變裝舞者都有著自己的故事和夢想。

▲▼我的媽媽開GAYBAR。（圖／yahoo）

▲他們需要被社會接受和家庭認同。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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