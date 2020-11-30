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21歲的他收集253件SupremeT恤　拍賣價高達5700萬元

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▲國際知名潮牌Supreme。（圖／翻攝自instagram／bybogart）

▲國際知名街頭潮牌Supreme。（圖／翻攝自instagram／bybogart）

實習記者劉佩婷／綜合報導

21歲的詹姆斯·博加特（James Bogart），從2014年就開始蒐集美國街頭服飾品牌Supreme的T恤，花了將近6年共蒐集253件Bogart的Box Logo系列T恤。如今這些集結自1994年創立以來，至2020年所有的Box Logo T恤套組將拍賣，預估價格達到200萬美元（約新台幣5700萬元）。

根據《CNN》報導，詹姆斯的收藏品將在國際拍賣行佳士得（Christie’s）上拍賣，主題是「The Behind the Box: 1994-2000」，預估成交價將超過200萬美元，超過去年Sotheby’s的248個Supreme滑板板身系列的價格。Christie’s指出，「The Behind the Box: 1994-2000」是所有 Supreme 迷們夢寐以求的一次拍賣活動，每一件T恤胸前均印有品牌名稱字樣的方框裝飾。

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▲Supreme衣服要價高達200萬美元。（圖／圖／翻攝自instagram／bybogart）

這組Supreme Box Logo T 恤套組被譽為「史上最完整」、「數量最龐大」的收藏品，由今年才 21歲的詹姆斯·博加特（James Bogart）耗時六年才蒐集完成，他現在正就讀於義大利知名時尚學校（Polimoda）服裝設計暨時尚管理學院。他表示，一開始沒有人看好他，認為要蒐集到整套T恤是不可能的任務。詹姆斯更補充，「這個列裡最有價值的是1999年的 WTAPS Box Logo T-Shirt，當時只有30件發售，而NEIGHBORHOOD樣式則從未公開發售，近期才以35萬美元的價格售出。」

Supreme在全球只有12間分店，經常吸引顧客大排長龍購買價格昂貴的產品，其獨一無二的發展歷程令人津津樂道，尤其透過社交媒體的炒作和年輕人的潮流趨勢，讓Supreme聲名遠播。佳士得表示，鮑嘉的藏品是有史以來最完整的Supreme T恤收集，許多件甚至在二手市場也找不到。
 

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