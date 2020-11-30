川普怒控FBI、司法部「搞失蹤」沒在調查大選舞弊：他們可能也涉入

▲美國總統川普怒控FBI、司法部未能確實調查大選舞弊。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普連任失利，至今仍不認輸。他29日接受《福斯新聞》採訪時表示，聯邦調查局（FBI）與司法部在整場選舉詐欺指控的調查中「失蹤」，「你可能以為，如果你在FBI或司法部內（工作），這會是你要面對的最大問題。他們在哪裡？我沒什麼也沒看見」。

綜合《商業內幕》、《華爾街日報》等外媒報導，川普29日持續指控大選遭到操弄，「我不知道FBI和司法部怎麼樣，也許他們參與其中」。他指出，以上兩機構的部分官員「服務過許多不同總統，他們有自己的觀點」。

川普自曝已經要求律師提出「一個又大又美的訴訟」，涵蓋所有選舉與詐欺指控，但也坦言，被團隊成員告知，並不具有提出這種訴訟的法律立場。他做出以上指控時沒有提供證據，也不願透露預計何時放棄法律戰。另外，FBI與司法部目前都拒絕回應。

儘管川普持續發動法律戰，但目前尚未取得成果。聯邦官員與各州選舉當局一致同意，沒有發現任何竄改投票系統或大規模詐欺的證據。國土安全部官員11月稍早形容，這是「美國史上最安全的選舉」。多名聯邦法官以缺乏證據為由，駁回川普陣營的訴訟，其中幾人甚至是由川普親自任命。

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