「你怎麼了？」猩猩看到受傷小鳥　趕過去趴地溫柔照顧

▲澳洲動物園一隻猩猩，看到受傷小鳥時，隨即趕到他旁邊確認狀況。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

似乎是出自惻隱之心，一隻動物園的猩猩看到一隻受傷的小鳥時，他先是趴在地上近距離觀察小鳥，接著將小鳥放在手上，用手指輕輕地撫摸，就好像在鼓勵小鳥飛起來一樣。

根據《太陽報》報導指出，位於澳洲威爾士州的動物園，有一隻猩猩被遊客拍下感人的一幕。這隻猩猩看到遠方有一隻受傷的小鳥躺在地上，於是趕過去到小鳥身旁，他先是用手背輕輕地推動小鳥，看小鳥沒有反映後，他就整個趴在地上觀察，就好像是在詢問小鳥「你怎麼了？」

接著他擔心自己力道太大弄傷小鳥，看到小鳥有反應時還急忙收手。之後他便用左手手指輕輕撫摸、觸碰小鳥，就好像是在鼓勵小鳥飛起來似的。最後，小鳥依然無動於衷停留在原地，這隻猩猩也在觀察過後就離開現場。

猩猩照顧小鳥這感人的一幕，被一旁的遊客給拍攝下來，影片上傳到網路上後引起許多熱烈的討論。目前尚不清楚為何小鳥會在那邊受傷，推測有可能是撞到透明的玻璃柵欄所造成的。

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