放包包怕被偷！一個人吃飯怎占位？　網曝「神招」：商業區都這樣

▲美食街人很多，常常一位難求。（示意圖／取自stocksnap）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都有「獨自吃飯」的經驗，但是，像美食街這種人潮眾多的地方，即便找到位子再點餐，拿好餐點後，位子也很可能被坐走了，因此一名網友就好奇，「一個人吃飯都怎麼占位呀？」貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友也集思廣益、幫忙想辦法。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「一個人吃飯到底要怎樣占位置（位子）」為題丟出討論，他有時會去人潮眾多的美食街吃飯，只是，每當他找好位子去點餐，好不容易找到的位子就被坐走了；雖然他也曾想過，或許可以先點餐再找位子，但仔細思考後，又覺得端著食物趴趴走很危險。

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原PO繼續說道，他之所以不想用包包占位，是因為覺得那樣存在著很大的安全疑慮；因此，他才好奇提問，難道單身狗就要被欺負嗎？「各位一個人去吃飯都怎麼佔位呀？」

▲原PO想知道，一個人吃飯時該如何占位？（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「我都包包放椅子上，手機、錢包放身上再去點餐」、「會放礦泉水和面紙加外套」、「拿不重要的袋子或東西放椅子或桌子」、「曾經被陌生人拜託幫他顧位子過」、「我會先放好一組筷子、湯匙」、「把自己的黑白大頭照放在桌上，絕對不會有人來坐」、「放個紅包，四周都淨空了」、「有的餐廳很貼心，會幫邊緣人準備占位牌」。

此外，也有網友認為可以直接「行動表示」，「放外套、雨傘，商業區的話很多人放識別證」、「用紙粗體字印上：此座位已有人坐」、「在新加坡，大家都會放名片」、「我看過有人用桌牌，上面寫此位子有人，還可以翻過來當手機架使用」、「隨身攜帶A4大小列印『已訂位』，找個東西壓在桌上」。