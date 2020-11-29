20隻蜜蜂飛進家！暖夫為護妻全打死...竟引「萬隻兄弟」殺來報仇

▲蜂蜜大軍來報仇。（圖／翻攝看看新聞）

文／CTWANT

中國河南一戶人家的廚房內，飛進了1、20隻的蜜蜂，男主人為了保護妻子，便將蜜蜂全部打死，本以為平安無事了，沒想到隔日廚房內竟飛來了成千上萬隻蜜蜂，就像是來報仇一般。最後一家人只能尋求消防員協助，將屋內蜜蜂全部撲殺。

根據《看看新聞》報導，河南有戶人家的廚房飛進了1、20隻的蜜蜂，男主人聽見妻子的尖叫聲急忙跑去，為了保護妻子，便將所有的蜜蜂都打死了。一家人本以為就此無事，沒想到隔天，廚房竟飛進了成千上萬的蜜蜂大軍，整個洗手台及牆面全都被佔領，還從排煙管不斷湧入，就像是來為昨天被打死的兄弟報仇一般。

全家人見狀完全不敢待在屋內，趕緊尋求消防員協助，消防員抵達現場後，使用藥水噴灑在屋內，把所有蜜蜂都撲殺。養蜂專家也呼籲民眾，若是家中有蜜蜂闖入，一定要果斷「斬草除根」，若是讓蜂群築完巢，後果將一發不可收拾。

日前日本也有一名網友，發現祖父家一間5年沒人使用的房間內，落地窗竟被築了整片的蜂巢，裡面的蜜蜂密密麻麻，不停亂竄，嚇得他完全不敢開窗。

▲家中出現整片蜂巢。（圖／翻攝推特@ Sekikou23）

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