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女友睡小王家壞壞！綠帽男破門怒殺2人　「劈壞刀子」換刀繼續砍　

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女友同床纏綿小王！綠帽男持鋼刀砍殺　「砍到刀柄噴飛」找另1把繼續砍

圖文／CTWANT

大陸一名王姓男子和羅姓女友同居並育有一女，但他懷疑女方出軌，遂於2006年10月31日衝到小王住處抓姦，結果一進門便看到女友和汪姓男子同床共枕，氣得拿菜刀朝2人猛砍，甚至砍到刀柄分離仍不罷手，又找出另把菜刀繼續砍，造成1死1傷。案發後，王男逃亡13年遭逮，近日遭判處無期徒刑。

《南方都市報》報導，2006年10月31日深夜11時許，王男因懷疑羅女與汪男有不正當關係，騎自行車至男方位於上海市浦東新區的住處後破門而入，赫見羅女與汪男2人同睡在一張床上，遂持隨身攜帶的塑料柄不鏽鋼菜刀連續砍擊女友頭面部、頸部、腹部等處，再砍擊汪男的身體數刀。

行凶過程中，王男隨身攜帶的菜刀因用力過猛，導致刀柄、刀刃分離，孰料他還不罷休，竟在屋中翻箱倒櫃，找到另一把木柄不鏽鋼菜刀後，再繼續砍殺汪男數刀後棄械逃離現場。案發後，王男有如人間蒸發，直到2019年6月11日才在湖北省武漢市落網，一審遭依故意殺人罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。

判決出爐後，被告律師認為本案係因婚姻戀愛矛盾激化導致，被害人也有一定過錯，且王男屬於初犯、偶犯，請求二審法院從輕處罰。上海市高級人民法院認為，王男持刀砍擊羅女、汪男玉數刀，致1死1傷，已構成故意殺人罪，依法應予嚴懲，認定原判決量刑適當，審判程序合法，因此裁定駁回上訴，維持原判。

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