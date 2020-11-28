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台南市水患自主防災社區績優　勇奪5連霸全國唯一

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▲黃偉哲市長特別藉由區長會議之場合，頒獎表揚2019年度水患自主防災社區評鑑之10處獲獎績優社區代表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲市長特別藉由區長會議之場合，頒獎表揚2019年度水患自主防災社區評鑑之10處獲獎績優社區代表。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲一向重視各項治水防洪策略之推動，尤其台南為易淹水地區，淹水面積達全國三分之一，對於治水更須投入大量精力與努力，黃偉哲市長特別藉由區長會議之場合，頒獎表揚2019年度水患自主防災社區評鑑之10處獲獎績優社區代表，感謝防災幹部們對社區自主防災的努力與貢獻。

台南市自2012年起配合經濟部水利署推動水患自主防災社區，績效顯著，連年在評鑑中獲得肯定。2019年社區評鑑成績公布，台南市已連續第5年獲經濟部水利署評鑑「績優縣市政府」殊榮。

此外，永康區崑山里獲得種子社區；柳營區八翁里、安南區公親里及仁德區二行里獲得特優社區；安南區塩田社區、後壁區新嘉里、將軍區廣山里獲得優等社區；麻豆區埤頭里、大內區石城里及安南區南興里獲得甲等社區，成果斐然。

水利署為鼓勵並激勵水患自主防災社區積極投入社區防災作業，特編列績優社區獎勵金（種子20萬元、特優20萬元、優等10萬元、甲等5萬元），由市府代為撥予獲獎社區以資鼓勵，並於2020年4月30日全數撥付完畢，讓防災社區可自行運用獎勵金持續投入並精進各項防災作業。
 


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