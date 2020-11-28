人妻喊「小孩會生病」拒讓公婆看孫…連隔著玻璃都不行！人夫怒求離

▲人妻拒絕讓公婆探望孫女，甚至對婆婆嗆聲，老公崩潰訴離。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳韻如／桃園報導

桃園人夫指控妻子坐月子期間不讓公婆探視小孩，甚至連隔著玻璃都不准許，還說公婆會讓孩子被感染。此外，妻子坐完月子返家不到10天，就對婆婆嗆聲，「媳婦與女兒不一樣，不要想媳婦會像女兒一樣待你」等，態度相當惡劣，讓他憤而訴請離婚，法官判准。

根據判決書，人夫指控，他與妻子婚前短暫交往幾個月就因妻子懷孕而結婚，2人婚後約定好同住在夫家，妻子則請安胎假在家，並且每天上午8時許就騎車返回娘家，一直到晚上8時才回家，直到2014年1月間長女出生，但沒想到，妻子坐月子期間卻交代月子中心，不准讓他家人探視小孩，也不能隔著玻璃探視，坐完月子返回夫家後，甚至對著婆婆嗆聲，「媳婦與女兒不一樣，不要想媳婦會像女兒一樣待你」等，隨後就收拾行李帶著長女回娘家長住。

人夫表示，他為了維繫婚姻，也希望能夠化解妻子與他父母間的問題，在評估可負擔的房貸及生活開銷後，由岳父支付頭期款買房，2人則搬過去同住，但沒想到，妻子卻在未與他商量的情況下辭去工作，導致房貸、生活開銷等全由他一人負擔，讓她不堪負荷。

人夫提到，妻子2016年間又懷了第二胎，但妻子無意工作分擔家計，2人最後決定把房子賣掉，而所得費用全給妻子取回，但就算2人搬出去期間，妻子對他父母的敵意卻仍未改善，2人每個周末都會為了要帶小孩回家給爺爺奶奶看而大吵，妻子甚至揚言要墮掉二胎，讓他相當恐懼、心痛，而二胎出生後，妻子仍然禁止他父母探望，讓他相當心寒，最終決定訴請離婚。

對此，妻子駁斥，是因女兒出生後無人能夠協助照顧，她才帶著女兒搬回娘家，2人購屋搬出去後，相處也算融洽，但直到她懷了二胎，因有子宮外孕徵兆，要丈夫陪同產檢卻遭拒絕，甚至還要她墮胎，但她不願拿掉小孩，沒想到丈夫卻隨即搬離家長達10個月未歸，留她獨自扶養女兒及面對孕期種種不適，期間她曾要求丈夫回來，但被拒絕後甚至不願再支付小孩的扶養費，讓她逼不得已只好回娘家待產，而當二胎出生後，丈夫又藉機威脅，若不將女兒交給公婆扶養，就不會回家與她同居。

人妻表示，公婆相當強勢，對於2人的小孩管教方式相當嚴厲，更不准她踏進家門，但她為了給子女健康完善的家庭，多次與公婆溝通，才獲得同意而與丈夫在外租房，但過沒多久，丈夫卻又因為公婆反對而不願與她同居，她只好再次返回娘家。人妻強調，她並沒有不願與丈夫同居，也沒有不讓公婆探望小孩，是因公婆禁止她進家門，但小孩在哺育期間，無法離開她到外地過夜，公婆卻不願前來探視，還阻止丈夫與她建立自己家庭，才導致祖孫無法共享天倫。

人妻反控，是丈夫長期拒絕履行同居義務，只願意假日與子女出遊，但卻未善盡照顧責任，也沒有給付足額扶養費，認為造長2人婚姻破綻責任較重的一方是丈夫，因此拒絕離婚。

法院審理時，人夫父母出面表示，孫女出生後某天媳婦因生病要看醫生，2人遂幫媳婦看小孩，但媳婦卻不願意，還說「不放心小孩給你們照顧」，要將小孩帶回娘家，2人才因此與媳婦爆發口角，且媳婦還表示，因為怕孩子被感染，因此不願讓孩子回家讓2人看看，也讓2人相當無奈。

法院審理後認為，就人夫父母所訴等，顯見人妻與人夫的家庭價值觀有明顯歧異，且2人所提的書狀也是屢屢指責對方不是，認定2人婚姻情愛的基礎已毫無留存，難以修復，2人婚依破裂也非可全然規責給其中一方，最終判准離婚。

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