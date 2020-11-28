單親媽弒子！1505字逆風文曝「法官判死」原因：可憐人必有可恨處

▲吳女聲稱獨自撫養2個子女，經濟壓力大才走上絕路，一名聲稱是友人的網友po文揭真相。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年2月新北市一名吳姓單親媽媽，在下藥勒斃年幼的兒女後輕生未遂，新北地方法院25日一審宣判，吳女剝奪孩子生命權、泯滅人性、毫無悔意，重判死刑，吳女的辯護律師發聲明表示，法官量刑時無視吳女獨自撫養2名子女的壓力和困境，痛批法官冷血，消息一出也引發各界熱議。

不料昨（27）日在臉書上出現一名網友，表示自己是當初曾幫吳女介紹工作的友人，揭發吳女為何走到絕路的背後原因，還爆料吳女被關押之後竟只想挽回前男友，未見對兩個孩子的懊悔和自責，直言「可憐之人必有可恨之處」，認為真正全案真正該被同情的是吳女兩個無辜的孩子。

吳女在法庭上聲稱，自己獨力照顧6歲的兒子和8歲的女兒，經濟壓力大，加上找工作又不順遂，且與哥嫂相處不睦，最終走投無路才會想帶著兩個孩子共赴黃泉。法官並未採信她的說法，一審判處死刑，引起各界議論，立委王婉諭也感嘆，期盼外界注意到父母家長的壓力，別讓類似悲劇重演。

然而在網路上一片爭議聲浪，討論吳女的處境是否值得同情，或甚至罪刑是否嚴重到該判死刑時，一名自稱是曾介紹過工作給她的女性友人出面po出一則「逆風」文，寫下她自己所看到的吳女行為，以及從吳女家屬口中所知的事情樣貌。

該友人指出，吳女獨自在外租屋撫養兩個孩子，靠著工作收入和，低收入戶補助、政府急救金援助之下過了7年，終於撐到孩子上了國小，而她也有了新的交往對象，再加上與哥嫂共租房子，減輕房租壓力，「看起來幸福洋溢，卻突然陷入經濟困難，怎麼會這樣呢？」

由於吳女原先從事美髮業，老闆也允許她接小孩下課後，繼續回到店裡工作，她的新對象也資助她學費進修，而在課程結束後，吳女卻以「與同事不合」為由，相信自己可以找到更好的工作，突然決定辭職了，此後想再找到時間可以配合接送孩子的工作卻屢屢碰壁。

後來經友人介紹得到一份可以在家工作的職務，沒想到才做幾天吳女卻說自己看電腦會眼壓高、「孩子跟經濟給她壓力太大會頭暈，需要休息，還有工作內容太輕鬆了不適應等等」，僅做一個月就辭職，之後再也沒有找到工作，就算其他人介紹給她，也都以再看看帶過，每天渾渾噩噩，最後連交往對象也無能為力，最終導致分手。

雖然吳女臉書上總是充斥著她對孩子的母愛，但現實生活裡經常只讓孩子吃泡麵，也沒為了孩子去積極工作，哥哥嫂嫂在勸說之下卻導致了關係不睦，某天她才因此負氣帶孩子離家出走，到旅館尋短。

對於吳女下藥勒斃子女，自己則服藥自殺的說法，該友人指出，吳女根本只吃了4顆安眠藥和些許抗憂鬱的藥物，配酒飲用，睡前還傳訊給前夫使其可以趕來救援，「至此就成為了想和孩子一起死，但沒死成的可憐單親媽媽。」

在吳女被救回，遭殺人罪起訴關押後，吳女竟還寫信向前男友表達愛意，「這時還有心情想著談戀愛，卻未見隻字片語對兩個孩子的懊悔自責」，在法庭上，吳女則訴說自己的委屈心酸，也完全沒有對於自己殺害兩子的悔恨自責，才讓法官因此給出了「不可教化、自我、自私、自大、無知」等評語並判處極刑。

友人坦言，單親爸媽確實不容易，「但可憐之人必有可恨之處，有些困境是個人選擇，或許值得同情，但在這故事裡，我認為最需要同情的是無辜的兩子」，認為法官不畏流言的判決似乎是在為無辜的孩子討些公道。

該友人表示，由於事件牽涉許多人，為了保護當事人和家屬，她很多細節無法透露太多，沒想到在她的po文一出之後，竟也有許多網友也現身說法，表示該網友的說法確實符合他們認識的吳女，認為吳女會落得如此下場也是自己造成的，「我覺得寫的非常合乎我認識的他，自己的過錯需要自己去承擔，沒什麼好可憐的」；但也有其他人對於這個爆料的真實性採取保留態度，「網路果然真假難辨，就讓法官去傷腦筋吧」。

友人臉書po文全文

我今天要說一個勒殺兩子的單親媽媽的故事。

有一位單親媽媽，在外租屋獨自扶養兩個孩子長達7年，在有正常工作的情況下，加上低收入戶補助，政府急救金援助之下，也就這樣過了7年，終於撐到孩子上了國小，最難帶的時期總算熬過去了。

去年間她的生活發生了很多事，開心的交往了新對象，和哥嫂共租房子減輕了壓力，看起來幸福洋溢，卻突然陷入經濟困難，怎麼會這樣呢？

她確實經濟變得很困難，工作確實很不順遂。

她原先從事美髮行業，老闆也允許她接小孩下課後，帶著小孩在店裡工作，之後新對象也資助了一萬多元讓她去進修美髮課程，希望能幫助她努力從助理升上設計師，沒想到上完課之後，表示跟同事不和，也相信自己一定可以找到更好的工作，完全不擔心自己和兩個孩子的生活陷入困難，所以就辭職了。 上課的費用人家也沒有向她討要。

求職過程裡每每要求公司能否配合她接送孩子上下課的時間來改變所開職缺的上下班的時間，想當然爾是不可能的，要不然就是薪水太少了，所以求職時處處碰壁。

之後經友人介紹了一份可以在家工作，時間上頗自由，完全可以符合她接送孩子上下課的時間，也不必風吹雨淋，工作內容類似線上客服，手機在手就能工作，偶爾使用電腦更新網站商品，底薪雖低卻有無上限的業績獎金，剛做幾天後表示看電腦會眼壓高，孩子跟經濟給她壓力太大會頭暈，需要休息，還有工作內容太輕鬆了不適應等等，抱持著相信自己會找到更好的工作的期望下，最後僅僅做了一個月便辭職。

之後便再也沒有找到工作，這才產生了她的工作不順遂。

和她同住的嫂嫂不時幫忙她照料兩個孩子，她自己卻整天睡覺不工作，有人建議她可以做外送或介紹其他工作給她，她都以再看看帶過，每天混混厄厄，至此就產生了她的經濟陷入困難。

原本寄望可以和交往對象雙宿雙飛，兩個孩子和自己能依靠男朋友負擔，只是新對象雖然經濟小康，但自己也是單親爸爸，也是必須獨自扶養孩子，且尚有老母要養，因此對於她的自我放棄也無能為力，無法無限上綱的金援，最終導致分手，獲得長期飯票的夢想破滅，從此一蹶不振。

也因為有兩個孩子在無法順利搬入男方家，開始憂鬱失意。

她的FB上總是充斥著她對兩個孩子的母愛，但現實生活卻經常只讓孩子吃泡麵，也沒有為了孩子去積極好好工作，整天睡覺，故嫂嫂在勸說的過程裡，開始了與她的不睦。

終於有一天，她帶著孩子負氣離開哥嫂住處來到汽車旅館投宿，首先想以枕頭悶殺孩子，卻因孩子抵抗未能成功，一計不成又生二計，安眠藥混入果凍後勒殺，過程中孩子曾經掙扎抵抗求她不要這樣，她卻加重力道，驗屍時，孩子的頭上還有傷。

而後自己服食「4」顆安眠藥，些許抗憂鬱藥物配酒飲用，睡著前傳訊前夫，使前夫可以趕來救援。(個人覺得這樣的藥量應該連洗胃都不用，多睡一陣子就會好了？)

至此就成為了想和孩子一起死，但沒死成的可憐單親媽媽。

犯案被關押之後，仍寫信對前男友闡述愛意，也擔憂前男友不會再接受她，字裡行間只見她對這份感情的遺憾，這時還有心情想著談戀愛，卻未見隻字片語對兩個孩子的懊悔自責。

而後或許是因為獄中所需花費或其他原因需要錢，便以各種理由寫信給友人及前同事，想詐取金錢，當然都沒有成功。

法庭上，仍舊一面訴說自己的委屈心酸，故才殺害兩子輕生，完全沒有對於自己殺害兩子的悔恨自責，故法官給出了「不可教化、自我、自私、自大、無知」等評語，並下了嚴厲的判決。

不可教化是因為擔心她一有不如意，恐還會以同樣方式解決問題。

天下的單親媽媽、單親爸爸確實都不容易，但可憐之人必有可恨之處，有些困境是個人選擇，或許值得同情，但在這故事裡，我認為最需要同情的是無辜的兩子，稚子何辜，法官不畏流言的判決似乎也在為兩個可憐的孩子討些公道吧。 （雖然現在才一審，未看先猜最後判決肯定跟現在不一樣）

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